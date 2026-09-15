Diego Simeone 2026 Altın Top ödülü için Lionel Messi'yi seçti

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Altın Top (Ballon d'Or) yarışında Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'nin iddialarını reddederek Lionel Messi'ye destek verdi. Goal.com'un haberine göre, deneyimli çalıştırıcı, Arjantinli forvetin Dünya Kupası'ndaki göz kamaştırıcı performansının tüm rakiplerinden üstün olduğuna inandığını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu konu etrafındaki tartışmalar, Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın açıklamalarının ardından daha da alevlendi. Genç yıldız, kendisinin ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin şu anda dünyanın en iyi iki futbolcusu olduğunu iddia etmişti. Ancak Simeone, Osasuna maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu görüşü kesin bir dille reddetti.

Simeone'nin tercihi ve Dünya Kupası faktörü

Gazetecilerin sorularını yanıtlarken vatandaşı Lionel Messi'nin şansını yüksek değerlendiren Atletico hocası, bir an bile tereddüt etmedi. Simeone, 39 yaşındaki futbolcunun uluslararası arenadaki performansının hala eşsiz olduğunu vurguladı.

«Şüphesiz Messi,» dedi Diego Simeone basın mensuplarına. – «Yaşadığı Dünya Kupası'ndan sonra ve şu anki yaşında bile diğerlerinden üstün, bu konuda hiçbir şüphe yok.»

Arjantinli teknik adamın bu görüşü belirtmesinin temel nedeni olarak, Lionel Messi'nin milli takımını 2026 Dünya Kupası finaline kadar taşıması gösterildi. Final maçında İspanya'ya mağlup olunsa da, Simeone için 39 yaşında bile üst düzey oyunu korumak, diğer adayların sonuçlarından daha önemlidir.

Rakiplerin iddiaları ve gelecek planları

Belirtildiğine göre Yamal, İspanya formasıyla Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanarak 2026 ödülünü hak ettiğini söylemişti. Ayrıca son kazanan Ousmane Dembele de hırslarını gizlemeyerek ödülün tekrar bir PSG oyuncusunda kalması için çabalayacağını ifade etmişti.

Ancak Diego Simeone; Rodri, Harry Kane veya Ousmane Dembele gibi futbolcuların şanslarını göz ardı ederek, Lionel Messi'nin küresel ölçekteki tecrübesi ve yeteneğinin tüm rekabetin üzerinde olduğunu bir kez daha vurguladı.