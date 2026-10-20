Ballon d'Or yarışında sürpriz lider: Harry Kane birinci, Messi ise ilk üçte

·6·Spor
Ballon d'Or yarışında sürpriz lider: Harry Kane birinci, Messi ise ilk üçte

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or törenine sayılı günler kala uzmanlar arasındaki hararetli tartışmalar zirveye ulaştı. Uluslararası spor medyasının önde gelen kuruluşlarından TNT Sports gazetecileri, 2026 ödülü için güncellenmiş favori listesini yayınladı.

Yayınlanan liste taraftarlar için bir dizi sürpriz sonucu beraberinde getirdi: Uzun yıllar boyunca büyük takım kupalarını kazanma konusunda şanssızlık yaşayan golcü oyuncu zirveye yerleşirken, futbol efsanesi 39 yaşında olmasına rağmen ilk üçte yer aldı.

Podyum: Kane lider, 19 yaşındaki Yamal ve efsanevi Messi takipte

Sıralamanın ilk üç basamağı şu şekilde oluştu:

  • 1. sıra — Harry Kane (Bayern Münih / İngiltere): Alman kulübü ve milli takım formasıyla fenomenal bir gol istatistiği yakalayan İngiliz forvet, uzmanlar tarafından büyük ödül için ana aday olarak gösterildi;

  • 2. sıra — Lamine Yamal (Barcelona / İspanya): 19 yaşındaki dahi, bu sezon sergilediği fantastik oyun ve liderlik vasıflarıyla Harry Kane'in en yakın takipçisi konumunda;

  • 3. sıra — Lionel Messi (Inter Miami / Arjantin): 39 yaşındaki sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, kariyerinin son döneminde bile dünyanın en iyi üç futbolcusu arasında gösteriliyor.

TNT Sports'a göre ilk on

Büyük ödül için aday olan diğer futbolcular listesinde Avrupa devlerinin yıldız isimleri de yer alıyor:

  • 4. Khvicha Kvaratskhelia (PSG);

  • 5. Kylian Mbappé (Real Madrid);

  • 6. Ousmane Dembélé (PSG);

  • 7. Rodrygo (Barcelona);

  • 8. Fabián Ruiz (PSG);

  • 9. Michael Olise (Bayern Münih);

  • 10. Declan Rice (Arsenal).

Ödül töreni ne zaman?

Dünyanın en iyi futbolcusunun resmen açıklanacağı tarih onaylandı:

  • Tören tarihi: 26 Ekim 2026, Pazartesi;

  • Statü: France Football tarafından verilen yılın en büyük bireysel ödülü.

Şu anda uzmanların ve taraftarların gözü Paris'e çevrilmiş durumda; Harry Kane kariyerinde ilk kez bu başarıya ulaşabilecek mi yoksa genç yetenek Lamine Yamal tarihin en genç kazananlarından biri mi olacak sorusu cevabını bekliyor.

Ballon d'Or 2026Harry KaneLamine YamalFrance FootballFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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