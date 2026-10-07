Lionel Messi, gol ve iki asistle milli takımdaki muhteşem kariyerine nokta koydu

·2·Spor
Lionel Messi, gol ve iki asistle milli takımdaki muhteşem kariyerine nokta koydu

Dünya futbol tarihinin en parlak ve eşsiz sayfalarından biri kapandı. 39 yaşındaki efsanevi forvet ve kaptan Lionel Messi Arjantin milli takımı formasıyla çıktığı son veda maçında, gerçek futbol sihrini bir kez daha sergiledi.

Kaptanın bir golü ve iki asistiyle Arjantin, rakibine karşı 3-0'lık net ve farklı bir galibiyet elde etti. Messi, penaltıdan rakip fileleri kusursuz bir şekilde havalandırmanın yanı sıra, takım arkadaşlarına verdiği iki şık gol pasıyla veda gecesini gerçek bir futbol şölenine dönüştürdü.

2005'ten 2026'ya: İki on yılın eşsiz istatistikleri

Lionel Messi'nin «Albiceleste» forması altındaki yolculuğu, 17 Ağustos 2005'te Macaristan'a karşı oynanan hazırlık maçıyla başlamıştı. Aradan geçen 21 yıl içinde milli formayla kırılması güç, hayranlık uyandıran istatistiklere imza attı:

  • Maç sayısı: Toplam 208 resmi ve hazırlık maçı;

  • Verimlilik: Rakip kalelere gönderilen 126 gol;

  • Asistler: Takım arkadaşlarına sunulan 70 etkili asist.

Bu rakamlar sadece Arjantin milli takımı için değil, genel olarak Güney Amerika futbol tarihinin de mutlak rekorları olarak tarihe geçti.

Tam koleksiyon: Messi'nin milli formadaki tüm başarıları

Uzun yıllar süren acı finaller ve baskıların ardından, Lionel Messi milli takımıyla futbol dünyasındaki hemen hemen tüm zirveleri fethetmeyi başardı:

  • Dünya Şampiyonu (Katar-2022): Kariyerinin zirvesi olan ve taraftarların 36 yıl beklediği Dünya Kupası zaferi;

  • Copa América (2021, 2024): Kıta çapında üst üste iki şampiyonluk;

  • «Finalissima» şampiyonluğu (2022): Avrupa ve Güney Amerika şampiyonları arasındaki prestijli süper kupa sahibi;

  • Olimpiyat Şampiyonu (Pekin-2008): 23 yaş altı Arjantin Olimpiyat takımıyla kazanılan ilk büyük altın madalya.

Lionel Messi'nin milli takıma vedası sadece Arjantinli taraftarlar için değil, tüm dünya futbolseverleri için tarihi bir olay oldu; dahi futbolcu uluslararası sahneden zaferle, kahramanlıklarla ve gerçek bir şampiyon statüsüyle ayrıldı.

Lionel MessiArjantin Milli TakımıCopa América 2024Dünya Kupası 2022Futbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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