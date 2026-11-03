Harry Kane, Ballon d'Or'dan daha üstün olan tek hedefini açıkladı

Bayern Münih ve İngiltere milli takımı forveti Harry Kane, dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or ve kulüp düzeyindeki en büyük kupa olan UEFA Şampiyonlar Ligi hakkındaki düşüncelerini samimiyetle dile getirdi.

İspanya'nın ünlü AS gazetesine röportaj veren İngiliz yıldız golcü, kişisel şöhretten ziyade tüm takımla birlikte kazanılan şampiyonluk hissinin çok daha değerli olduğunu vurguladı.

«Ballon d'Or harika ama Şampiyonlar Ligi kupası eşsiz»: Kane'in samimi itirafı

Kariyerindeki öncelikli hedeflerinden bahseden Harry Kane, kupayı havaya kaldırma anının her türlü kişisel rekordan daha üstün olduğunu belirtti:

Takım ruhu her şeyden önce gelir: «Benim için takım başarısı her zaman daha önemli olmuştur. Sahaya tam da bu amaçla çıkıyoruz. Ballon d'Or'u kazanmak hayatımdaki en harika ve unutulmaz anlardan biri. Ancak tüm takımla birlikte zaferi kutlamak bambaşka bir duygu», dedi.

Şampiyonlar Ligi en büyük hayal: Kane, her profesyonel futbolcunun kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşmayı en büyük hedef olarak gördüğünü ifade etti.

Oylamada dramatik yarış: Mbappe ve Yamal geride kaldı

Kane'in bu açıklaması, Ballon d'Or mücadelesinde en yakın rakiplerine karşı kazandığı az farkla galibiyetin ardından daha da ilgi çekici hale geldi:

28 oy fark: Oylama sonuçlarına göre Harry Kane 1055 oy toplayarak, ikinci sıradaki Kylian Mbappéyi sadece 28 oy farkla geride bıraktı (Mbappé 1027 oy aldı);

Lamine Yamal ilk üçte: Son sezonun keşfi olan genç yetenek Lamine Yamal ise 881 oyla üçüncü sırada yer aldı (kazananın 174 oy gerisinde).

Atletico karşısında zorlu sınav

Bayern Münih ve Harry Kane, şampiyonluk iddialarını bu gece kanıtlamak zorunda:

Madrid'de karşılaşma: Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Münih ekibi, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda Atletico Madrid'e konuk olacak;

Maç saati: Bu kritik mücadele, 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece, saat 01:00'de başlayacak.

Kane'in ana hedefi belli; kişisel başarıların ardından şimdi Bayern Münih ile Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor.