Harry Kane, Ballon d'Or'dan daha üstün olan tek hedefini açıkladı

·4·Spor
Harry Kane, Ballon d'Or'dan daha üstün olan tek hedefini açıkladı

Bayern Münih ve İngiltere milli takımı forveti Harry Kane, dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or ve kulüp düzeyindeki en büyük kupa olan UEFA Şampiyonlar Ligi hakkındaki düşüncelerini samimiyetle dile getirdi.

İspanya'nın ünlü AS gazetesine röportaj veren İngiliz yıldız golcü, kişisel şöhretten ziyade tüm takımla birlikte kazanılan şampiyonluk hissinin çok daha değerli olduğunu vurguladı.

«Ballon d'Or harika ama Şampiyonlar Ligi kupası eşsiz»: Kane'in samimi itirafı

Kariyerindeki öncelikli hedeflerinden bahseden Harry Kane, kupayı havaya kaldırma anının her türlü kişisel rekordan daha üstün olduğunu belirtti:

  • Takım ruhu her şeyden önce gelir: «Benim için takım başarısı her zaman daha önemli olmuştur. Sahaya tam da bu amaçla çıkıyoruz. Ballon d'Or'u kazanmak hayatımdaki en harika ve unutulmaz anlardan biri. Ancak tüm takımla birlikte zaferi kutlamak bambaşka bir duygu», dedi.

  • Şampiyonlar Ligi en büyük hayal: Kane, her profesyonel futbolcunun kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşmayı en büyük hedef olarak gördüğünü ifade etti.

Oylamada dramatik yarış: Mbappe ve Yamal geride kaldı

Kane'in bu açıklaması, Ballon d'Or mücadelesinde en yakın rakiplerine karşı kazandığı az farkla galibiyetin ardından daha da ilgi çekici hale geldi:

  • 28 oy fark: Oylama sonuçlarına göre Harry Kane 1055 oy toplayarak, ikinci sıradaki Kylian Mbappéyi sadece 28 oy farkla geride bıraktı (Mbappé 1027 oy aldı);

  • Lamine Yamal ilk üçte: Son sezonun keşfi olan genç yetenek Lamine Yamal ise 881 oyla üçüncü sırada yer aldı (kazananın 174 oy gerisinde).

Atletico karşısında zorlu sınav

Bayern Münih ve Harry Kane, şampiyonluk iddialarını bu gece kanıtlamak zorunda:

  • Madrid'de karşılaşma: Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Münih ekibi, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda Atletico Madrid'e konuk olacak;

  • Maç saati: Bu kritik mücadele, 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece, saat 01:00'de başlayacak.

Kane'in ana hedefi belli; kişisel başarıların ardından şimdi Bayern Münih ile Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor.

Harry KaneBayern MünihBallon d'OrUEFA Şampiyonlar LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ballon d'Or sahibi, Kane'in zaferini adil buldu: Kaka'dan çarpıcı açıklamaBallon d'Or sahibi, Kane'in zaferini adil buldu: Kaka'dan çarpıcı açıklama31 Ekim 17:27Bayern yöneticisi, Harry Kane'in Altın Top zaferinin nedenini açıkladıBayern yöneticisi, Harry Kane'in Altın Top zaferinin nedenini açıkladı27 Ekim 16:09Harry Kane, Ballon d'Or'u kazandıktan sonra taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdiHarry Kane, Ballon d'Or'u kazandıktan sonra taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdi27 Ekim 08:25Resmi oylama sonuçları: Harry Kane Ballon d'Or'u nasıl kazandı?Resmi oylama sonuçları: Harry Kane Ballon d'Or'u nasıl kazandı?31 Ekim 12:17Hollandalı gazeteci, Ballon d'Or'un arkasındaki baskıyı ve seçim sırlarını ifşa ettiHollandalı gazeteci, Ballon d'Or'un arkasındaki baskıyı ve seçim sırlarını ifşa etti30 Ekim 15:51France Football Genel Yayın Yönetmeni Ballon d'Or oylamasındaki sansasyonel sırları açıkladıFrance Football Genel Yayın Yönetmeni Ballon d'Or oylamasındaki sansasyonel sırları açıkladı28 Ekim 19:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü