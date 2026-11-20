Bayern Münih ve İngiltere milli takımı forveti Harry Kane, kendi oyun tarzında Karim Benzema'ya özgü nitelikler görüyor. İngiliz futbolcu, Fransız efsanesinin hareketlerinden, saha görüşünden ve hücum organizasyonlarındaki ustalığından etkilendiğini belirtti. Kane ayrıca gol sayısını artırmaya yardımcı olan kendine has taktiksel yaklaşımını da açıkladı.

Futbolda merkez forvetin görevi sadece rakip kaleye gol atmaktan ibaret değildir. Bazı futbolcular tüm hücumu organize ederek, takım arkadaşlarına fırsatlar yaratarak ve sahadaki oyun temposunu yöneterek takımın başarısına büyük katkı sağlarlar. Harry Kane ve Karim Benzema bu tür çok yönlü forvetler arasında yer alıyor.

2022'de Karim Benzema Ballon d'Or'u kazanırken, 2026'da bu prestijli ödül Harry Kane'e gitti. Bu iki futbolcunun başarısı, klasik merkez forvet profilinin değişmekte olduğunu gösteriyor. Onlar sadece ceza sahasındaki hareketleriyle değil, aynı zamanda oyunu okuma, pozisyon alma ve hücumları kurmadaki katılımlarıyla da öne çıkıyorlar.

Kane, Benzema'nın oyununda neye değer veriyor?

Foot Mercato'ya verdiği röportajda Harry Kane, Karim Benzema'nın oyun tarzına övgüler yağdırdı. İngiliz forvet, Fransız futbolcuyu her zaman takip ettiğini ve onun saha içindeki hareketlerinden birçok özel detay çıkardığını vurguladı.

Kane, "Karim inanılmaz bir futbolcu. Her zaman büyük bir hayranı oldum. 2022'de Real Madrid formasıyla elde ettiği başarılar gerçekten hayranlık verici" dedi.

Ona göre Benzema'nın en önemli özelliklerinden biri, duruma göre pozisyonunu değiştirebilmesi. Fransız futbolcu gerektiğinde merkez forvet rolünden çıkarak orta sahaya geliyor, '10 numara' pozisyonunda hareket ediyor, oyunun temposunu yönetiyor ve hücumun bir sonraki aşamasının organizasyonuna katılıyor.

Aynı zamanda, rakip savunmacıların dikkatinden kaçan bölgeleri bularak, tam ihtiyaç duyulan anda ceza sahasında belirme yeteneğine sahip. Kane, tam olarak bu yönleri Benzema'nın oyunundaki en etkileyici özelliklerden biri olarak görüyor.

"Her zaman ceza sahasında olmak zorunda değilsin"

Kane'in kendisi de benzer bir taktiksel yaklaşım kullanıyor. Fiziksel özellikler ve bazı hareketlerde farklılıklar olabileceğini, ancak oyun zekası, boş alanları bulma ve takım arkadaşlarına yardım etme isteği konusunda tarzlarının birbirine yakın olduğunu söylüyor.

"Fiziksel özelliklerimiz biraz farklı ama oyun zekası, boş alanları bulma ve takım arkadaşlarımıza yardım etme isteği konusunda tarzımızda birçok benzerlik görüyorum."

İkimiz de gol atmak için her zaman ceza sahasında olmanın şart olmadığını kanıtladık. Geriye, orta sahaya daha yakın bir bölgeye geldiğimde daha fazla gol pozisyonuna giriyorum. Çünkü bu bölgede rakipler beni o kadar sıkı marke etmiyor. Geriye çekilip oyunun gelişmesine izin verdiğimde goller kendiliğinden gelmeye başlıyor" dedi.

Kane'in 73 golüne yol açan taktiksel sır

Harry Kane'in oyun tarzındaki önemli noktalardan biri, rakip savunmayı kendi pozisyonundan çıkarmak ve sahadaki boşluklardan yararlanmak. Sadece savunmacıların arasında hareket edip pas beklemiyor. Aksine, bazen orta sahaya gelerek hücumu organize etmeye yardımcı oluyor.

Böyle bir hareket, rakip savunmacıları bir karar vermeye zorluyor: Kane'i takip edip pozisyonunu mu bozmalı, yoksa onun geriye doğru hareket etmesine izin mi vermeli? Savunmadaki bu kararsızlık, hücum için yeni fırsatlar yaratabiliyor.

İngiliz futbolcu, '10 numara' pozisyonuna çıkıp rakip savunma geriye çekildiğinde ceza sahası çizgisi yakınından şut çekmeyi de en güçlü yönlerinden biri olarak görüyor.

"10 numara pozisyonuna çıkıyorum ve rakip savunma geriye çekildiğinde ceza sahası çizgisi yakınından şut çekiyorum. Bu, en güçlü yönlerimden biri."

Geçen sezon bunun en iyi örneğiydi: 73 gol attım. Bu, diğer herhangi bir sezondaki sonucumun neredeyse iki katı" diye vurguladı Kane.

Kane'in bu açıklamaları, gol atma yeteneğinin sadece ceza sahasındaki hareketlerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Rakip savunmayı üzerine çekerek, oyunu organize ederek, uzak mesafelerden şut çekerek ve hücumun farklı aşamalarında yer alarak tehlikeli bir futbolcuya dönüşüyor.

Karim Benzema ve Harry Kane'in oyun tarzındaki benzerlik tam olarak burada yatıyor: Onlar için merkez forvet pozisyonu, saha içindeki hareketlerini kısıtlamıyor. Aksine, durumu doğru okumak, pozisyonu zamanında değiştirmek ve rakip savunmadaki boşluklardan yararlanmak, gol sayısını artırmanın önemli anahtarı haline geliyor.