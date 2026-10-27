Tarihi gece: 2026 Ballon d'Or kazananları ve ilk on listesi açıklandı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki görkemli Palladium Tiyatrosu'nda futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan 2026 Ballon d'Or ödül töreni gerçekleştirildi. Gezegenin en iyi futbolcusuna verilen büyük ödülü, Bayern Münih kulübü ve İngiltere milli takımı forveti Harry Kane törenle teslim aldı.

Bu tarihi zafer, İngiliz futbolu için 25 yıldır beklenen bir gerçeklik oldu; son olarak Büyük Britanya temsilcilerinden Michael Owen 2001 yılında bu ödüle layık görülmüştü.

73 gol ve kupa yağmuru: Kane'in fenomenal sezonu

33 yaşındaki golcü, tamamlanan sezonda fantastik istatistikler kaydederek rakiplerine hiçbir şans tanımadı:

Almanya'da mutlak hakimiyet: Bayern Münih forması giyen forvet, tek bir sezonda Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı;

Sezonun en iyi golcüsü: Tüm resmi müsabakalarda rakip fileleri toplam 73 kez havalandırarak dünyanın en üretken futbolcusu unvanına sahip oldu;

Dünya Kupası'ndaki başarı: İngiltere milli takımı kaptanı olarak Dünya Kupası'nda takımıyla birlikte onurlu bir bronz madalya kazandı.

İlk on: Mbappe, Yamal ve Messi geride bırakıldı

Oylama sonuçlarına göre Harry Kane, ödül yarışında Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Lionel Messi gibi yıldızları geride bırakarak birinci sıraya yerleşti:

2026 Ballon d'Or erkekler Top-10 listesi: Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere) — Büyük ödül sahibi; Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa); Lamine Yamal (Barcelona, İspanya); Rodri (Barcelona, İspanya); Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin); Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Gürcistan); Ousmane Dembele (PSG, Fransa); Erling Haaland (Manchester City, Norveç); Michael Olise (Bayern Münih, Fransa); Fabian Ruiz (PSG, İspanya).



Alexia Putellas'tan hat-trick: Kadın futbolunda rekor

Kadınlar Ballon d'Or ödülü de sahibini buldu:

Üçüncü kez rakipsiz: İspanya milli takımı ve Barcelona orta sahası Alexia Putellas kariyerinde üçüncü kez dünyanın en iyi kadın futbolcusu olarak onurlandırıldı;

Efsanevi statü: Putellas kendi rekorunu yenileyerek modern kadın futbolu tarihinin en çok ödül kazanan oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

2026 Ballon d'Or töreninden kısa notlar