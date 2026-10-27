Bayern yöneticisi, Harry Kane'in Altın Top zaferinin nedenini açıkladı

2026 yılı Ballon d'Or ödül töreni, Bundesliga ve Bayern Münih kulübü için gerçek anlamda tarihi bir olaya dönüştü. Oylama sonuçlarına göre Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak büyük ödülün sahibi olan İngiliz forvet Harry Kanehakkında kulüp CEO'su Jan-Christian Dreesen resmi bir açıklama yaptı.

Kulüp yöneticisi, İngiliz golcünün bu ödüle her açıdan layık olduğunu belirterek, sadece sahadaki verimliliğini değil, insani özelliklerini de özellikle vurguladı.

«Kane bu ödüle her açıdan layık»: Dreesen'in değerlendirmesi

Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, kulübün resmi sitesine verdiği demeçte şu önemli noktalara değindi:

Rekorlar ve yüksek insani değerler: «Harry Kane bu ödüle her yönüyle layık. Uzun yıllardır rekorları birbiri ardına kırıyor. Çok sayıda gol ve asistin yanı sıra, onun harika insani özelliklerine de büyük değer veriyoruz»;

Hem sahada hem hayatta örnek: «Harry, dünya futbolunun en parlak temsilcilerinden biri. O sadece sahada değil, hayatta da herkese örnek olmaya değer bir kişilik»;

Tüm kulübün başarısı: Dreesen, Ballon d'Or töreninde kulübün erkek ve kadın takımlarından birçok temsilcinin yanı sıra teknik direktör Vincent Kompany'nin de onurlandırılmasından gurur duyduğunu belirtti.

Bundesliga için 30 yıl, Bayern için 45 yıllık tarihi sonuç

Bu başarı sadece Kane'in kişisel başarısı değil, aynı zamanda Alman futbolunun uzun süredir beklenen rövanşı oldu:

Bundesliga'da 30 yıllık hasret sona erdi: Almanya liginden bir temsilci en son 30 yıl önce Ballon d'Or kazanmıştı. Dreesen bu sonucu «tüm Bundesliga için önemli ve güçlü bir sinyal» olarak nitelendirdi;

Bayern tarihinde 45 yıl beklenen an: Münih ekibinde forma giyip bu ödülü kazanan son futbolcunun üzerinden tam 45 yıl geçmişti. Kane bu geleneği yeniden canlandırarak kulüp tarihine altın harflerle yazıldı;

Mbappé ve Yamal'a karşı üstünlük: Oylamada Kane, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé (2. sıra) ve Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ı (3. sıra) geride bırakarak zaferini ilan etti.

Harry Kane'in Ballon d'Or 2026'daki tarihi başarısı