Liverpool - Villarreal: Kadrolar ve canlı anlatım

31 Rio Ngumoha (Liverpool) rakibini geçmeye çalıştıktan sonra top uzaklaştırıldı.

29 Gol - 0:2! Nathan Saliba, ceza sahası içinde Sergi Cardona'yı (Villarreal) topla buluşturdu, o da meşin yuvarlağı Alisson'un yanından sol alt köşeye gönderdi.

27 Alberto Moleiro (Villarreal) faul yaptı ve hakem hiç tereddüt etmeden sarı kartı gösterdi.

27 Sergi Cardona (Villarreal) ceza sahası içinde harika bir beceri sergileyerek kendine pozisyon yarattı, ancak kaleciyi geçmesine rağmen şutunu savunmacı çizgi üzerinden çıkardı.

27 Villarreal oyuncuları şut pozisyonu yaratmak amacıyla kısa paslarla topu birbirlerine aktarıyorlar.

26 Kostas Tsimikas (Liverpool) rakibinin formasından çekti ve Szymon Marciniak düdüğünü çalarak faulü belirledi.

24 Ryan Gravenberch (Liverpool) topu kontrol etti ve kaleye yerden bir şut çekti, ancak bu şut Peter Gulácsi'yi zorlayacak kadar güçlü değildi.

23 Kostas Tsimikas (Liverpool) rakiple hiçbir temas olmadan kendini yere bıraktı.

22 Tajon Buchanan (Villarreal) orta sahadan harika bir slalom yaptı ve şutunu çekti, ancak savunmacı vücuduyla topun yolunu keserek takımını kesin bir golden kurtardı.

22 Kostas Tsimikas (Liverpool) köşe vuruşunu kullandı ancak ortasını çok sert yaptı, hiçbir takım arkadaşı topa yetişemedi.

21 Yarı fırsat! Rio Ngumoha (Liverpool) ceza sahasına ortaladı ancak Peter Gulacsi iyi reaksiyon göstererek tehlikeyi önledi. Liverpool köşe vuruşu kullanacak.

20 Ryan Gravenberch (Liverpool) rakibine sert bir kayarak müdahalede bulundu. Szymon Marciniak oyunu durdurdu ve kart gösterebilirdi ancak sonunda sadece sözlü uyarıyla yetindi.

19 Georges Mikautadze (Villarreal) ceza sahasında rakiplerini geçti ancak Santi Comesana'ya gönderdiği pas çok hızlı.

18 Cody Gakpo (Liverpool) rakibini geçti ancak topu oyunda tutamadı.

17 Tajon Buchanan'ın (Villarreal) ortası hiçbir oyuncuya ulaşmadı ve atak sona erdi.

16 Rio Ngumoha (Liverpool) ceza sahasına yerden tehlikeli bir pas çıkardı ancak savunma engelledi. Eğer geçseydi, büyük ihtimalle ağlarla buluşurdu.

15 Sergi Cardona (Villarreal) köşe vuruşunu kullandı ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

15 Şanssızlık! Nathan Saliba (Villarreal) pası harika kontrol etti ve ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi, ancak top savunmaya çarparak yön değiştirdi ve dışarı çıktı. Hakem köşe vuruşunu işaret etti. Villarreal korner kullanacak.

14 Ronald Araújo (Liverpool) pas denemesinde bulundu ancak engellendi.

13 Oyun durduruldu. Santiago Mouriño (Villarreal) ikili mücadelede faul yaptı. Hatalı olduğunun farkında olduğu için itiraz etmiyor veya herhangi bir işaret yapmıyor. Liverpool lehine serbest vuruş verildi.

12 Villarreal oyuncuları birbirlerine paslaşarak atak için uygun bir anı bekliyorlar, ancak işte bir hata ve top kaybı.

10 Cody Gakpo (Liverpool) neredeyse tehlikeli bir pozisyon yaratıyordu ancak takım arkadaşına gönderdiği pas başarısız oldu.

9 Trey Nyoni (Liverpool), rakibini çektiği için serbest vuruşa sebep oldu. Szymon Marciniak duran topu işaret etti.

8 Szymon Marciniak düdüğünü çaldı ve Virgil van Dijk (Liverpool) hücumda faul yaptığı için cezalandırıldı. Hakemden doğru karar.

8 Rio Ngumoha (Liverpool) harika bir bireysel beceri sergiledi, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Tehlikeli şutu bir defans oyuncusu tarafından engellendi.

7 Liverpool'dan harika bir takım oyunu, çok sayıda kısa pasla topu kontrol ediyorlar. Savunmada bir boşluk bulup gol atmak istiyorlarsa, sabır en önemli faktör.

6 Ryan Gravenberch (Liverpool) top kapma mücadelesinde çok sert bir hareket yaptı ve Szymon Marciniak faulü düdükledi. Villarreal lehine serbest vuruş.

4 Gol! Korkunç bir hata gole sebep oldu. Defans oyuncusu topu kaybetti ve bu, Georges Mikautadze'nin (Villarreal) topu kapıp ağlara göndermesini sağladı, skor 0-1.

3 Hakem düdüğünü çaldı, çünkü Nathan Saliba (Villarreal) rakibine çok sert faul yaptı. Liverpool serbest vuruş kullanacak.

3 Georges Mikautadze (Villarreal) çalımda başarılı olamadı, rakip defans oyuncusu onu durdurarak tehlikeli bir pozisyon oluşmasını engelledi.

2 Kanattan yapılan uzun ortada Georges Mikautadze (Villarreal) uygun pozisyondaydı ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

1 Maçın ilk yarısı başlamak üzere.

00:00 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Santra vuruşunu Villarreal yapacak.

00:00 Bugünkü maçın baş hakemi Szymon Marciniak olacak.

00:00 Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.