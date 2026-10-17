Brentford - Liverpool: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Brentford - Liverpool karşılaşması 17 Ekim, 19:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Brentford ilk 11'i: 1. Kelleher K., 20. Ajer K., 19. Anthony J., 27. Janelt V. (kaptan), 8. Jensen M., 33. Kayode M., 23. Lewis-Potter K., 11. Ouattara D., 9. Thiago I., 4. van den Berg S., 6. Yarmolyuk Y.
Brentford teknik direktörü: Andrews K.
Liverpool ilk 11'i: 1. Alisson, 33. Araujo R., 29. Barcola B., 9. Isak A., 5. Gakpo C., 6. Kerkez M., 10. Mac Allister A., 23. Munoz V., 8. Szoboszlai D., 4. van Dijk V., 7. Wirtz F.
Liverpool teknik direktörü: Iraola A.
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