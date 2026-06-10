Villarreal, Roma'nın forveti Artem Dovbyk'i satın almak istiyor

Avrupa transfer pazarında devler ve orta ölçekli kulüpler arasındaki kadro güçlendirme mücadelesi giderek kızışıyor. İtalya'nın ünlü Roma kulübünde forma giyen yetenekli Ukraynalı forvet Artem Dovbyk, İspanya La Liga'nın tanınmış temsilcisi Villarreal takımının ciddi ilgisini çekti. İspanya'nın spor dünyasındaki en prestijli ve güvenilir yayınlarından biri olan Marca gazetesi kaynaklarına dayanarak özel bir haber yayınladı. Bu transfer haberi, La Liga'da yakında başka bir ilginç transferin gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Kaynağın verdiği özel bilgilere göre, transfer dünyasında 'sarı denizaltı' olarak bilinen Villarreal kulübünün yönetimi ve teknik kadrosu, yeni sezon öncesi takımın hücum hattını kökten güçlendirmeyi hedefliyor. Bu konuda 28 yaşındaki Ukraynalı golcüyü en uygun ve layık aday olarak görüyorlar ve transferini resmileştirmek konusunda son derece istekli olduklarını belirttiler. En önemlisi, Dovbyk için İspanya futbolu tamamen yabancı değil. Daha önce ünlü Girona kulübünde forma giymiş olan oyuncu, La Liga'nın oyun tarzı, taktikleri ve iç ortamı konusunda çok büyük bir deneyime sahip.

Durumun dikkat çeken bir diğer yönü ise, Artem Dovbyk'in kendisinin de mevcut yaz transfer penceresinde Roma takımından ayrılmaya tamamen hazır olmasıdır. Çünkü yetenekli futbolcu, 'kurtların' yeni sezon için hazırlanan stratejik planlarına ve taktik şemalarına dahil edilmedi. Roma'nın baş antrenörü, hücum hattını başka oyuncularla şekillendirmeyi uygun gördü.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, geride kalan sezonda Ukraynalı forvet, Roma formasıyla tüm resmi turnuvalarda toplam 18 maça çıktı. Bu maçlarda rakip kaleleri 3 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 2 gol asistisi yaptı. Şimdi ise kariyerini kendisine yakın hissettiği İspanya şampiyonasında yeniden canlandırmaya ve Villarreal formasıyla golcülük yeteneğini yeniden sergilemeye kararlı.

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