La Liga'da sürpriz: Espanyol deplasmanda Villarreal'i mağlup etti

·3·Spor
La Liga'da sürpriz: Espanyol deplasmanda Villarreal'i mağlup etti

İspanya La Liga'nın 11. haftasında beklenmedik ve çekişmeli bir sonuç kaydedildi. Katalan ekibi Espanyol deplasmanda Villarreal'e konuk oldu ve 1-0'lık skorla minimal ve önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın kaderini bir savunma oyuncusunun attığı tek gol belirledi. Bu galibiyet, konuk ekibin puan durumundaki tehlikeli bölgeden uzaklaşmasını sağladı.

Kırılma anı ve Cabrera'nın golü

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın detayları şu şekilde:

  • Savunmacıdan galibiyet golü: Maçtaki tek ve belirleyici gol 60. dakikada geldi — Espanyol'un tecrübeli savunmacısı Leandro Cabrera rakip fileleri havalandırarak takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı;

  • Villarreal'in baskısı: Ev sahibi ekip ikinci yarıda birçok hücum değişikliği yapmasına rağmen Katalan ekibinin savunmasını aşmayı başaramadı.

Puan durumundaki değişiklikler

Bu karşılaşmanın sonucu, takımların ligdeki konumunu ciddi şekilde etkiledi:

  • Espanyol yükselişte: Deplasmandaki değerli galibiyetin ardından Katalan ekibi puanını 11'e çıkardı ve puan durumunda 14. sıraya yükseldi;

  • Villarreal 10. sırada kaldı: Mağlubiyet alan ev sahibi ekip ise 12 puanla ilk onun alt sınırında, yani 10. basamakta kaldı.

La Liga. 11. hafta maç kadroları:

  • Villarreal: Gulachi, Mourinio, Navarro (Oluwaseyi, 80), Veiga, Cardona (Romero, 59), Comesaña, Moleiro (Ayoze Pérez, 59), Masia, Buchanan (Freeman, 80), Moreno (Pepe, 18), Mikautadze;

  • Espanyol: Fortuno, Drkušić, El Hilali, Cabrera, Hinojosa (Lozano, 61), Esposito, Bauza, Hernández (Moscardo, 88), Zaragoza (Puado, 77), Roberto, Dmitrović.

Savunmadaki disiplinli oyun ve duran toptan maksimum fayda ile alınan bu galibiyet, Espanyol'un bu sezonki en önemli taktiksel başarılarından biri oldu.

La LigaEspanyolVillarrealLeandro CabreraFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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