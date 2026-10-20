PSG - Barcelona: Kadrolar ve canlı anlatım

29 Ferran Torres (PSG) ceza sahası içinde pası aldı ve tek dokunuşla kalenin ortasına sert vurdu. Joan Garcia uzanarak kurtardı. Harika bir kurtarış!

27 Dani Olmo sakatlığı nedeniyle sahadan çıkıyor. Hansi Flick, Fermín'e şans veriyor (Barcelona).

26 Maç şimdi durduruldu, Dani Olmo (Barcelona) sakatlandı ve sağlık görevlilerinin sahaya girmesi gerekiyor.

25 Ferran Torres (PSG) ceza sahası içinde harika bir ortayı kontrol etti ve bekletmeden vurdu! Kaleci sol direk yakınında gole izin vermedi.

22 Lamine Yamal (Barcelona) ceza sahası dışından sert vurdu ancak top sol direğin az farkla uzağından auta gitti.

20 Raphinha (Barcelona) ceza sahası içinde savunma hattını yarıp geçen topu kontrol etti. Başını bile kaldırmadan kalenin ortasına sert bir şut çekti, ancak Matvej Safonov topu rahatlıkla kontrol etti.

20 Pedri (Barcelona) ceza sahası yayı yakınında topu kontrol etti ve gelişine sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20 Luis Enrique zorunlu bir değişiklik yapıyor. Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemiyor, yerine Ferran Torres (PSG) girdi.

18 Raphinha (Barcelona) çalımarla ilerledi ancak rakip defans oyuncusu topu engellediği için tehlikeli bir pozisyon yaratamadı.

18 Vitinha (PSG) serbest vuruştan isabetsiz bir orta yaptı ve savunmacılardan biri topu rahatça uzaklaştırdı.

17 João Cancelo (Barcelona) sert hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

14 Dani Olmo (Barcelona) harika bir pası alıp şutunu çekti. Ceza sahası dışından yaptığı vuruş sağ direğin dibinden auta çıktı.

12 Désiré Doué (PSG) için ofis bayrağı kalktı.

9 Desire Doue (PSG) faul yaptı ve Michael Oliver oyunu durdurdu. Barcelona serbest vuruş kullanacak.

7 Pau Cubarsi (Barcelona) ceza sahası içinde yükselerek ortaya kafa vuruşunu yaptı, kaleci ise harika bir refleksle muhteşem bir kurtarış yaptı.

7 Köşe vuruşu. Barcelona için bir fırsat doğuyor.

7 Pedri (Barcelona) sert bir vuruş yaptı, ancak savunma oyuncusu topu çıkardı.

6 Lamine Yamal (Barcelona) ileriye doğru bir pas çıkardı, ancak savunmacılardan biri topu engelledi.

5 Joan Garcia, Desire Doue'nin (PSG) ceza sahası dışından çektiği şutu kurtardı.

5 Kaleci, Ousmane Dembélé'nin (PSG) şutunu kurtararak harika bir kurtarış yaptı, aksi takdirde top sol alt köşeye gidecekti.

3 PSG'den hızlı kullanılan bir köşe vuruşu.

2 Nasıl bir fırsat! Khvicha Kvaratskhelia (PSG) ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, ancak top direkten döndü!

2 Ousmane Dembélé (PSG) ofsayt pozisyonunda kaldı, hakem düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.

1 Bu maçın ilk yarısı başlamak üzere.

00:02 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Başlama vuruşunu PSG yapacak.

00:00 Bugünkü maçı Michael Oliver yönetecek.

00:00 Maç başlamadan önce, bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.