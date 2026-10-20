PSG - Barcelona: Kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki PSG - Barcelona karşılaşması 21 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
PSG ilk 11: 39. Safonov M., 2. Hakimi A., 5. Marquinhos (kaptan), 51. Pacho W., 21. Hernandez L., 87. Neves J., 17. Vitinha, 8. Ruiz F., 14. Doué D., 10. Dembélé O., 7. Kvaratskhelia K.
PSG yedekleri: 11. Akliouche M., 4. Beraldo L., 30. Chevalier L., 12. Digne L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 24. Mayulu S., 80. Mouak A., 47. N'Jantu K., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I., 33. Zaïre-Emery W.
PSG teknik direktörü: Luis Enrique.
Barcelona ilk 11: 1. Garcia J., 2. Cancelo J., 5. Cubarsí P., 18. Martin G., 12. Espart J., 22. Bernal M., 8. Pedri, 10. Lamine Yamal, 20. Olmo D., 17. Gordon A., 11. Raphinha (kaptan).
Barcelona yedekleri: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 41. Campos A., 21. de Jong F., 4. Fariñas B., 7. Fermín, 9. Gabriel Jesus, 6. Gavi, 25. Livaković D., 16. Rodri, 13. Szczęsny W.
Barcelona teknik direktörü: Flick H.
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