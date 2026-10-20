PSG – Barcelona ve diğer kritik maçlar için ilk 11'ler açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında kıtanın en güçlü kulüplerinin karşı karşıya geleceği kritik maçlar başlamak üzere. Kısa süre içinde taraftarlar, bir dizi çekişmeli ve yoğun mücadeleye tanıklık edecekler.

Maçların başlamasına kısa bir süre kala teknik direktörler sahaya çıkacak ilk 11'leri resmen açıkladı. Tüm karşılaşmalar Türkiye saati ile gece 00:00 sularında başlayacak.

PSG – Barcelona: Paris'teki dev randevu

Gecenin en çok beklenen süper mücadelesinde Luis Enrique ve Hansi Flick'in öğrencileri kozlarını paylaşacak.

Liverpool – Villarreal: Anfield'da sınav

Merseyside ekibi, kendi sahasında İspanya'nın tehlikeli temsilcisi 'Sarı Denizaltı'yı ağırlıyor.

Liverpool: Alisson, Araújo, Jota, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Ngumoha, Koumas;

Villarreal: Gulácsi, Mourinho, Navarro, Veiga, Cardona, Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan, Moleiro, Mikautadze.

Stuttgart – Atletico Madrid: Almanya'da savaş

Diego Simeone yönetimindeki Madrid ekibi, Almanya deplasmanında Bundesliga temsilcisine karşı mücadele verecek.

Stuttgart: Seimen, Hendriks, Vagnoman, Stiller, Mittelstädt, Führich, El Khannouss, Leweling, Prömel, Chabot, Undav;

Atletico: Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo, Barrios, Baena, Simeone, Hjulmand, David, Álvarez.

Tüm maçların eş zamanlı olarak 00:00'da başlaması ve genel puan durumundaki sıralamayı önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.