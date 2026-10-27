PSG üst üste ikinci kez dünyanın en iyi kulübü seçildi

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PSG üst üste ikinci kez dünyanın en iyi kulübü seçildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen prestijli Ballon d'Or 2026 ödül töreninde gezegenin en güçlü kulüpleri resmen açıklandı. Erkek takımları arasındaki büyük ödül, üst üste ikinci kez Fransa'nın PSG kulübüne layık görüldü.

Parislilerin geçen sezon tüm kulvarlarda elde ettiği büyük başarılar ve tarihlerinin en parlak dönemlerinden birini yaşamaları, bu yüksek takdirin temelini oluşturdu.

PSG'nin eşsiz hegemonyası: Hat-trick sonrası bir ödül daha

Fransız devi geçen sezon sadece ülke içinde değil, uluslararası arenada da mutlak üstünlük sağladı:

  • Şampiyonlar Ligi'ndezafer: PSG, Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupayı havaya kaldırdı;

  • Yerel kupa koleksiyonu: Takım, ulusal lig olan Fransa Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra Fransa Süper Kupası'nı da kazandı;

  • Üst üste 2. ödül: Geçen yıl da yılın en iyi erkek takımı seçilen Parisliler, bu kez de Arsenal ve Bayern Münih gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak ödülü korumayı başardılar.

Kadın futbolunda Barcelona zirveyi geri aldı

Kadın takımları arasında gerçekleşen rekabette de prestijli ödül sahibini buldu:

  • Katalanların zaferi: Kadın futbolunda yılın en iyi kulübü ödülü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Katalonya'nın Barcelona takımına verildi;

  • Tarihi değişim: Geçen yıl bu ödül Londra'nın Arsenal kulübüne giderken, bu yıl Barcelona yeniden zirveye döndü.

Ballon d'Or 2026: Yılın kulüpleri detayları

Kategori

Kazanan Kulüp

Başlıca Başarıları

Geçen yılın kazananı

Yılın en iyi erkek kulübü

PSG (Fransa)

Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Ligue 1 şampiyonu, Fransa Süper Kupası sahibi

PSG

Yılın en iyi kadın kulübü

Barcelona (İspanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Arsenal

Etkinlik yeri

Palladium Tiyatrosu, Londra

26 Ekim 2026

Ballon d'Or 2026PSGBarcelonaUEFA Şampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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