Erling Haaland Şampiyonlar Ligi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sonuca imza attı
UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşaması kapsamında Manchester Citykendi sahasında PSG'ye 2-4 mağlup olsa da, "City"nin Norveçli golcüsü Erling Haaland kıtanın bir numaralı kulüp turnuvası tarihinde yeni bir sayfa açtı.
Paris ekibinin kalesine iki gol gönderen forvet, turnuva tarihindeki en genç ve en üretken oyuncu olarak efsanevi Lionel Messiye ait olan uzun süreli rekoru kırdı.
Messi'nin rekoru tarih oldu: Bir günlük fark
UEFA'nın resmi verilerine göre Haaland, turnuvada 60 gol barajına en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu:
Haaland'ın istatistiği: Norveçli yıldız turnuvadaki 60. golünü kutladığında sadece 26 yaş 85 günlüktü ;
Messi'den bir günlük üstünlük: Önceki tarihi rekorun sahibi Lionel Messi, Barcelona formasıyla 60 gol barajını aştığında 26 yaş 86 günlüktü . Böylece Haaland, Arjantinli dahinin rekorunu tam 1 gün geliştirmeyi başardı.
Fantastik istatistik: Maç başına birden fazla gol
Erling Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'ndekiverimliliği modern futbol için şaşırtıcı derecede yüksek kalmaya devam ediyor:
Maç başına en çok gol atan lider: Şu anda Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 60 maçta sahaya çıkıp 61 gol atmayı başardı; bu, maç başına ortalama 1'den fazla gol anlamına geliyor;
Tarihi sıralamada 7. sıra: Bu sonuçla Norveçli forvet, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.
Toplam gol krallığı yarışındaki durum
Turnuva tarihindeki en üretken golcüler tablosunda Lionel Messi hala devasa bir konumda bulunuyor:
Messi'nin genel durumu: Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 163 maçta 129 gol kaydederek, toplam gol krallığı sıralamasında sağlam bir şekilde 2. sırada yer alıyor;
Haaland'ın bir sonraki hedefi: 26 yaşında 61 gole ulaşan Haaland'ın bu hızlı temposu, onu gelecekte Messi ve Cristiano Ronaldo'nun mutlak rekorlarını yakalamak için en büyük aday haline getiriyor.
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