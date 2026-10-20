Barcelona'nın PSG karşısındaki muhtemel 11'i açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Avrupa futbolu severleri gerçek bir devlerin mücadelesi bekliyor. Katalan Barcelona kulübü, Paris'te Fransa şampiyonu PSG ile karşılaşacak.

Katalonya'nın saygın Mundo Deportivo gazetesi, bu zorlu mücadele öncesinde 'Blaugrana'nın sahaya çıkması muhtemel ilk 11'ini yayınladı. Kadrodaki bazı sürpriz değişiklikler taraftarların ve uzmanların dikkatini çekiyor.

Barcelona'nın Paris'teki muhtemel 11'i

İspanyol gazetecilerin tahminlerine göre, Katalan ekibinin Paris'te sahaya şu 11 oyuncuyla çıkması bekleniyor:

Kaleci: Garcia;

Defans: Espart, Cubarsí, Martin, Cancelo;

Orta Saha: Pedri, Rodrigo, Fermín López;

Forvet: Lamine Yamal, Gordon, Jesus.

Büyük sürpriz: Raphinha yedek kulübesinde

Yayınlanan muhtemel kadroda en çok ses getiren konu, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha’nın ilk 11'de yer almaması oldu:

Önemli lider yedeklerde: Bu sezon kulübün kaptanlarından biri ve ana hücum gücü olan Raphinha'nın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor;

Taktiksel karar: Teknik heyet, Brezilyalı forvetin fiziksel yükünü göz önünde bulundurarak, onu ikinci yarıda oyunun temposunu artırmak için bir 'joker' olarak kullanmayı planlıyor olabilir.

Maç zamanı ve detaylar

PSG ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi'nin merkez mücadelesi şu tarihte başlayacak:

Maç günü: 20 Ekim'de Paris'teki Parc des Princes stadyumunda;

Başlama saati: Taşkent saatiyle 20 Ekim'i 21 Ekim'e bağlayan gece saat 00:00'da.

Avrupa'nın iki dev kulübü arasındaki bu karşılaşmanın sadece puan durumu için değil, aynı zamanda play-off yolunda da belirleyici olması bekleniyor.