Joan Laporta Barcelona'nın fenomenal başlangıcını ve büyük planlarını açıkladı

Katalan Barcelona kulübü bu sezon tüm kulvarlarda benzeri görülmemiş derecede cesur ve üretken bir oyun sergiliyor. Takım, İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında üst üste 11 galibiyet alarak taraftarlarını sevindirmeye devam ediyor.

Kulüp başkanı Joan Laporta takımın bugünkü harika form durumu, soyunma odasındaki atmosfer ve bu sezonki ana hedefleri hakkında prestijli The Touchline yayınına özel bir röportaj verdi.

«Çok çalışma ve demir disiplin»: Laporta başarının sırrını anlattı

Kulüp başkanı, takımın sergilediği bugünkü anlamlı oyunun tesadüf olmadığını, bunun sistemli bir çalışmanın ürünü olduğunu özellikle vurguladı:

Başarının üç faktörü: «Barcelona'nın durmaksızın çok çalışması, yüksek sorumluluk ve demir disiplinle hareket etmesi sayesinde rakiplerine karşı net bir üstünlük sağladığını;

İspanya'da liderlik: Yakın gelecekteki hedefimiz, İspanya futbolunda kurduğumuz bu üstünlüğü uzun süre korumaktır;

Avrupa tahtını fethetmek: Aynı zamanda sadece iç ligde değil, tüm Avrupa futbolunda da hakimiyet kurmayı hedefliyoruz», dedi Laporta.

Ana hedef — UEFA Şampiyonlar Ligi kupası

Joan Laporta, kulübün uzun süredir beklediği hayali ve taraftarların özlediği kupa hakkında açık konuştu:

Son yıllardaki boşluk: «En temel görev olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı belirledik. Son yıllarda bizden uzaklaşan bu prestijli kupayı tekrar Katalonya'ya getirmeyi çok istiyoruz»;

Önümüzde «PSG» engeli: Katalanlarıbugün, 20 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Fransa'nın dev kulübü PSG'ye karşı merkezi ve çok önemli bir karşılaşma bekliyor.

La Liga'da kusursuz sonuç: 9 maç, 27 puan

İç ligdeki istatistikler «Blaugrana»nın eşsiz gücünü kanıtlıyor:

Yüzde yüz sonuç: Barcelona, İspanya liginde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak yüzde yüzlük bir performans sergiledi;

27 puan ve liderlik: Takım puanını 27'ye çıkararak La Liga puan durumunda tek başına lider durumda.

Katalan kulübünün bugünkü hızı ve başkanının cesur sözleri, takımın sadece ulusal ligde değil, kıta çapında da yeni bir zafer dönemine girdiğini gösteriyor.