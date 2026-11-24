Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta öncesinde ESPN, turnuvayı kazanması en muhtemel takımların yer aldığı bir sıralama yayınladı. Uzmanların seçiminde PSG birinci sırada yer aldı. Paris ekibinin yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Real Madrid de ilk dörtte kendine yer buldu. Ancak listedeki en sürpriz isimlerden biri İtalyan kulübü Como oldu.

Yayın organının yazarları, editörleri ve uzmanlarından, turnuvayı kazanma ihtimali en yüksek olan 10 takımı seçmeleri istendi. Toplam 17 uzman oy kullandı.

PSG rakiplerine büyük fark attı

ESPN sıralamasında birinciliği PSG aldı. 17 uzmandan 15'i, Paris ekibini turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterdi.

Uzmanlar bu seçimi birkaç nedene dayandırdı. Luis Enrique'nin öğrencileri, lig aşamasındaki ilk dört maçının tamamını kazandı ve rakip filelere toplam 20 gol gönderdi. Paris ekibi bu süreçte Manchester City ve Barcelona gibi güçlü rakipleri de mağlup etti.