Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanacak? ESPN ilk onu belirledi
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta öncesinde ESPN, turnuvayı kazanması en muhtemel takımların yer aldığı bir sıralama yayınladı. Uzmanların seçiminde PSG birinci sırada yer aldı. Paris ekibinin yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Real Madrid de ilk dörtte kendine yer buldu. Ancak listedeki en sürpriz isimlerden biri İtalyan kulübü Como oldu.
Yayın organının yazarları, editörleri ve uzmanlarından, turnuvayı kazanma ihtimali en yüksek olan 10 takımı seçmeleri istendi. Toplam 17 uzman oy kullandı.
PSG rakiplerine büyük fark attı
ESPN sıralamasında birinciliği PSG aldı. 17 uzmandan 15'i, Paris ekibini turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterdi.
Uzmanlar bu seçimi birkaç nedene dayandırdı. Luis Enrique'nin öğrencileri, lig aşamasındaki ilk dört maçının tamamını kazandı ve rakip filelere toplam 20 gol gönderdi. Paris ekibi bu süreçte Manchester City ve Barcelona gibi güçlü rakipleri de mağlup etti.
PSG, iki kez üst üste şampiyon olan bir takım olarak, kıtanın en prestijli kulüp turnuvasını üçüncü kez üst üste kazanmayı hedefliyor. Eğer bu sonuca ulaşırsa, Paris kulübü Avrupa futbol tarihinde bunu başaran çok az sayıdaki takımdan biri olacak. Şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç kez şampiyon olmayı sadece Real Madrid başardı.
ESPN'e göre ilk on
Uzmanların oyları sonucunda oluşan sıralama şu şekilde:
PSG — 15 birincilik oyu;
Barcelona — 1 birincilik oyu;
Arsenal — 1 birincilik oyu;
Real Madrid;
Bayern Münih;
Manchester City;
Liverpool;
Como;
Inter;
Atletico Madrid.
Dikkat çekici olan, Barcelona ve Arsenal'in ikinci ve üçüncü sıralarda yer almasına rağmen, her birinin sadece birer birincilik oyu almış olması. Bu durum, uzmanların temel güveninin PSG üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.
Como ilk ona girdi, ancak ünlü kulüpler dışarıda kaldı
Sıralamanın en ilginç yanlarından biri, Como'nun sekizinci sırada yer alması. İtalyan kulübü Avrupa futbolundaki geleneksel devler arasında olmasa da, ESPN uzmanları onu Şampiyonlar Ligi'nde kupa için mücadele edebilecek takımlar arasına dahil etti.
Bununla birlikte, birçok ünlü kulüp ilk ona giremedi. Borussia Dortmund, Roma, Aston Villa, Sporting ve Manchester United da uzmanlardan oy aldı ancak toplam sonuçları ilk 10'a girmeleri için yeterli olmadı.
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta başlıyor
2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci hafta maçları 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Bu haftada Arsenal - Borussia Dortmund, Real Madrid - PSV, Manchester City - Napoli, Barcelona - Sabah, Liverpool - Club Brugge ve PSG - Roma gibi heyecan verici maçlar oynanacak.
ESPN sıralaması, uzmanların bugünkü görüşlerini yansıtıyor. Ancak futbolda durum her haftadan sonra değişebilir. Bu nedenle PSG'nin favori konumunun sonraki maçlarda da doğrulanıp doğrulanmayacağını sahadaki sonuçlar gösterecek.
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