Nordsjælland — CSKA Sofya: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Nordsjælland — CSKA Sofya karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Nordsjælland ilk 11'i: 13. Hansen A., 15. Akua S., 25. Nelsson V., 4. Markmann N., 23. Norxeym R., 18. Yanssen Dj. (kaptan), 8. Roykyayer N., 5. Laxteyenmyaki Dj., 29. Bertelsen V., 11. Lind A., 14. Adel I.
Nordsjælland yedekleri: 10. Amoako P., 2. Ankersen P., 6. Brink M., 16. Busk Dj., 22. Eriksson K., 21. Xeyde M., 40. Rasmussen H., 35. Rutkyayer V., 37. Sadio L., 3. Salkvist T., 9. Solbakken O., 28. Uoker M.
Nordsjælland teknik direktörü: Olsen Y.
CSKA Sofya ilk 11'i: 21. Lapuxov F., 4. Almeyda D., 6. Jordao B. (kaptan), 32. Rodriges F., 2. Pastor, 7. Ebong M., 30. Panayotov P., 8. Sensi S., 17. Martino A., 9. Godoy L., 28. Pittas I.
CSKA Sofya yedekleri: 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A.
CSKA Sofya teknik direktörü: Gisdol M.
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