Nordsjælland — CSKA Sofya: kadrolar ve canlı anlatım

37 Steffen Akouokou (Nordsjælland), biraz önce yaptığı faul nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

35 Hakem Robert Jones nihayet Jens Olsen'in hareketlerinden bıktı ve ona sarı kartı gösterdi!

34 Nordsjaelland oyuncularından biri ofsayta düştü ve hakem düdüğünü çaldı.

30 Tobias Salquist (Nordsjælland) oyuna giriyor, çünkü sakatlanan Victor Nelsson devam edemeyecek.

29 Victor Nelsson (Nordsjaelland) sakat yerde yatıyor ve hakem tıbbi müdahale için oyunu durdurdu.

29 Nordsjaelland - CSKA Sofya. Skor: 0-1. Victor Nelsson'dan (Nordsjaelland) tehlikeli hareket. Robert Jones faul düdüğünü çalıyor.

26 İbrahim Adel (Nordsjælland) gelen ortayı gole çevirmek istedi, yüksekten sıçrayarak kafayla topu kalenin sol köşesine gönderdi. Fyodor Lapukhov harika refleksler göstererek topun ağlarla buluşmasını önledi ve muhteşem bir kurtarış yaptı.

25 Nordsjælland harika bir takım oyunu sergiliyor, kısa paslarla topa hakim oluyorlar. Savunmada boşluk bulup gol atmak isteseler, sabır en önemli faktör.

20 Dineysh Almedia (CSKA Sofia) sarı kart gördüğüne şaşırmamalı, hakem durumu çok iyi sakinleştirdi.

17 CSKA Sofya köşe vuruşundan yararlanamadı, çünkü rakip defans oyuncuları dikkatli oynayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

16 Angelo Martino (CSKA Sofia) kaleyi yokladı ve uzaktan şut çekti, ancak Andreas Hansen buna hazırdı.

11 Şanssızlık! Ioannis Pittas (CSKA Sofia) ceza sahası dışından harika bir şut çıkardı, kaleci zor anlar yaşadı ancak top direğin üstünden auta gitti.

8 Gol! Korkunç bir hata gole sebep oluyor. Defans oyuncusu topu kaptırıyor, Leandro Godoy (CSKA Sofia) da topu alıp ağlara gönderiyor, durum 0-1.

6 Runar Norheim (Nordsjælland) harika bir orta yaptı ancak savunmacılar tehlikeyi uzaklaştırdı.

3 ÜST DİREK! Stefano Sensi (CSKA Sofia) ceza sahası dışından sert vurdu, top üst direkten döndü. Nasıl bir şut!

1 Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!

21:46 Oyuncular sahada ve maça CSKA Sofya başlıyor.

21:45 Bugünkü maçı Robert Jones yönetecek.

21:45 Bu maçın detaylarında her iki takımın ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.