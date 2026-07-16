Özbekistan milli takımının hücum oyuncusu Abbosbek Fayzullayev'in eski kulübü olan Moskova temsilcisi CSKA, beklenmedik bir dezenformasyon saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Rusya Premier Ligi ekibi, dünyanın en ünlü transfer muhabiri Fabrizio Romano'yu yalan haber yaymakla suçlayarak sert bir yanıt verdi.

Zamin.uz bu sansasyonel açıklamayı ve Fayzullayev'in eski kulübü etrafındaki durumun detaylarını aktarıyor.

Romano nasıl bir haber yaydı?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesaplarında Arjantin'in Boca Juniors kulübü kanat oyuncusu Exequiel Zeballos'a CSKA'nın yıllık rekor düzeyde 5 milyon avro maaş teklif ettiğini yazdı. Muhabir, Arjantinli futbolcunun bu yüksek finansal teklifi reddederek İtalya'nın Napoli kulübüne gitmeyi tercih ettiğini iddia etti.

CSKA'dan sert yanıt: "Saçmalamayı bırak!"

Moskova kulübünün basın servisi, Romano'nun bu haberine sessiz kalmadı ve sosyal medya üzerinden gazeteciye açık ve oldukça sert bir mesaj gönderdi:

CSKA'nın açıklamasından: "Fabrizio, saçmalamayı bırak. Saygı duyulan bir gazetecisin. CSKA hiçbir futbolcuya yıllık 5 milyon avro net maaş teklif etmedi. Boca ile görüşmeler bu yılın şubat ayında sona erdi; ne bir anlaşma ne de oyuncuya yapılmış bir sözleşme teklifi var. Bu transfer döneminde kanat oyuncusu aramıyoruz. Anlaşmaları reklam etmek ve talepleri yapay şekilde yükseltmek için kulübümüzün adını kullanmayı bırak!"

Moskova kulübü yetkililerine göre, futbolcu temsilcileri veya ilgili taraflar, oyuncularının piyasa değerini ve onlara olan talebi yapay bir şekilde artırmak (hype yaratmak) için CSKA ismini bir araç olarak kullanıyor.

Abbosbek Fayzullayev faktörü: CSKA'nın altın transferi

Bu olaylar ışığında Özbek taraftarlar için CSKA oldukça tanıdık bir kulüp. Çünkü milli takımımızın yıldızı Abbosbek Fayzullayev tam da bu kulüp aracılığıyla Avrupa futbolunda adını duyurmuştu.

Fayzullayev, 2023-2025 yılları arasında 'Ordu' ekibinin formasını başarıyla terletti ve takımla birlikte Rusya Kupası ile Rusya Süper Kupası'nı kazandı. CSKA yönetimi, Özbek futbol yeteneğini transfer ederek sadece sportif değil, finansal açıdan da büyük kazanç elde etti.

Fayzullayev'in CSKA üzerinden Türkiye'ye uzanan transfer yolu:

Gösterge / Süreç Detaylar Kulüpteki görev süresi 2023 – 2025 yılları Kazandığı kupalar Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası Paxtakor'dan satın alma bedeli 500.000 avro İstanbul Başakşehir'e transferi (2025 yazı) 7,5 milyon avro Tarihi statü Türk kulübü tarihindeki en pahalı transfer!

Şu anda 22 yaşındaki vatandaşımız Türkiye Süper Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek değerini artırmaya devam ediyor. Eski kulübü ise transfer piyasasındaki itibarını sahte haberlere karşı kararlılıkla koruyor.