CSKA Sofya — Monaco: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki CSKA Sofya — Monaco karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
CSKA Sofya ilk 11'i: 21. Lapukhov F., 4. Almeida D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (kaptan), 38. Leo Pereira, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodrigues F., 8. Sensi S.
CSKA Sofya yedekleri: 99. Eto'o J., 25. Evtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zvarts J.
CSKA Sofya teknik direktörü: Gisdol M.
Monaco ilk 11'i: 1. Hradecky L. (kaptan), 29. Brunner P., 8. Camara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.
Monaco yedekleri: 11. Abline M., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Koulibaly M., 7. Deturbe M., 10. Golovin A., 16. Kohn P., 20. Nazino, 46. Subeir A., 49. Toure I., 2. Vanderson, 6. Zakaria D.
Monaco teknik direktörü: Filipe Luis.
Yorumlar 0
…