Nijmegen - Levski Sofya: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Nijmegen - Levski Sofya karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım üzerinden güncellenecektir.
Nijmegen ilk 11'i: 1. Krettaz G., 99. Bishoff K., 73. Bras G., 9. Chery T. (kaptan), 24. Fonville D., 34. Kers K., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Neyashmich D., 4. Schuurs P., 10. Tadic D.
Nijmegen yedekleri: 18. Geiger D., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 22. Kaplan A., 35. Monteiro J., 42. Moslix Y., 12. Polster N., 14. Sirhuis K., 11. Willumsson V. T.
Nijmegen teknik direktörü: Schreuder D.
Levski Sofya ilk 11'i: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (kaptan), 17. Everton Bala, 8. Grujic M., 27. Cusso D., 3. Maicon, 4. Makoun K., 19. Mhoubarik M., 21. Neves A., 7. Reynaldo, 35. Serginho.
Levski Sofya yedekleri: 20. Centelles A., 2. Everton S., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 22. Sula M., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.
Levski Sofya teknik direktörü: Velasquez J.
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