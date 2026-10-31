Manchester City yıldızı ne zaman sahalara dönecek? Teknik direktör önemli bilgileri açıkladı

Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca takımın en önemli hücum silahlarından biri olan kanat oyuncusu Antoine Semenyo’nin iyileşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ganalı yetenekli futbolcu, Ekim ayı ortasında ciddi bir sakatlık yaşamış olup durumu taraftarlar ve uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kulüp basın birimine verdiği demeçte teknik direktör, futbolcunun durumunun olumlu bir seyir izlediğini ancak onu sahaya döndürmek için acele etmeyeceklerini belirtti.

İyileşme süreci ve beklenen süre: Maresca’nın açıklaması

Enzo Maresca, 2031 yılına kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunan öğrencisinin mevcut durumunu şu şekilde değerlendirdi:

Zihinsel ve fiziksel durum: “Durumu iyi, morali de yerinde. Semenyo antrenman tesislerinde düzenli olarak bulunuyor ve gerekli rehabilitasyon ile terapi süreçlerini eksiksiz tamamlıyor,” dedi teknik direktör;

Sahaya dönme konusunda acele etmeme kararı: Teknik ekip futbolcuyu riske atmak istemiyor: “Şimdilik onu doğrudan sahaya sürmek için henüz erken”;

Dönüş zamanı: İlk tıbbi teşhislere göre, Ipswich maçında yaşadığı sakatlığın ardından kanat oyuncusunun tamamen sahalara dönüşünün Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Semenyo’nun sezondaki önemi ve istatistikleri

Ganalı futbolcu, bu sezon “City” hücum hattında oldukça yüksek bir verimlilik sergiliyordu:

Premier League istatistikleri: Antoine, İngiltere Premier League’de çıktığı 7 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti;

Önemli stratejik varlık: Her iki kanatta da etkili oynayabilen futbolcuyla Manchester City2031 yazına kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı; oyuncunun formuna kavuşması, takımın şampiyonluk yarışındaki gücünü doğrudan etkileyecek.

Aralık ayındaki yoğun maç takvimi ve yaklaşan kupa mücadeleleri öncesinde Semenyo’nun dönüşü, takım rotasyonu için önemli bir güç takviyesi olacak.