Manchester City yıldızı ne zaman sahalara dönecek? Teknik direktör önemli bilgileri açıkladı

·4·Spor
Manchester City yıldızı ne zaman sahalara dönecek? Teknik direktör önemli bilgileri açıkladı

Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca takımın en önemli hücum silahlarından biri olan kanat oyuncusu Antoine Semenyo’nin iyileşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ganalı yetenekli futbolcu, Ekim ayı ortasında ciddi bir sakatlık yaşamış olup durumu taraftarlar ve uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kulüp basın birimine verdiği demeçte teknik direktör, futbolcunun durumunun olumlu bir seyir izlediğini ancak onu sahaya döndürmek için acele etmeyeceklerini belirtti.

İyileşme süreci ve beklenen süre: Maresca’nın açıklaması

Enzo Maresca, 2031 yılına kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunan öğrencisinin mevcut durumunu şu şekilde değerlendirdi:

  • Zihinsel ve fiziksel durum: “Durumu iyi, morali de yerinde. Semenyo antrenman tesislerinde düzenli olarak bulunuyor ve gerekli rehabilitasyon ile terapi süreçlerini eksiksiz tamamlıyor,” dedi teknik direktör;

  • Sahaya dönme konusunda acele etmeme kararı: Teknik ekip futbolcuyu riske atmak istemiyor: “Şimdilik onu doğrudan sahaya sürmek için henüz erken”;

  • Dönüş zamanı: İlk tıbbi teşhislere göre, Ipswich maçında yaşadığı sakatlığın ardından kanat oyuncusunun tamamen sahalara dönüşünün Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Semenyo’nun sezondaki önemi ve istatistikleri

Ganalı futbolcu, bu sezon “City” hücum hattında oldukça yüksek bir verimlilik sergiliyordu:

  • Premier League istatistikleri: Antoine, İngiltere Premier League’de çıktığı 7 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti;

  • Önemli stratejik varlık: Her iki kanatta da etkili oynayabilen futbolcuyla Manchester City2031 yazına kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı; oyuncunun formuna kavuşması, takımın şampiyonluk yarışındaki gücünü doğrudan etkileyecek.

Aralık ayındaki yoğun maç takvimi ve yaklaşan kupa mücadeleleri öncesinde Semenyo’nun dönüşü, takım rotasyonu için önemli bir güç takviyesi olacak.

Manchester CityAntoine SemenyoEnzo MarescaPremier LeagueFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brighton maçı öncesi: Manchester City'nin yıldızları neden kadro dışı bırakıldı?Brighton maçı öncesi: Manchester City'nin yıldızları neden kadro dışı bırakıldı?27 Ekim 19:57Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?26 Ekim 17:00Enzo Maresca neden Aston Villa'nın topsuz oyunundan endişeli?Enzo Maresca neden Aston Villa'nın topsuz oyunundan endişeli?22 Ekim 22:41Antoine Semenyo, Enzo Maresca'nın taktiklerinden memnun olduğunu dile getirdiAntoine Semenyo, Enzo Maresca'nın taktiklerinden memnun olduğunu dile getirdi3 Ağustos 12:11Maresca, Aston Villa'ya karşı 4 yıllık kötü seri ve ilk mağlubiyet hakkında konuştuMaresca, Aston Villa'ya karşı 4 yıllık kötü seri ve ilk mağlubiyet hakkında konuştu24 Ekim 19:26Husanov bugün sağ kanadı mı devralacak? Maresca'nın AEK karşısındaki sürpriz taktiğiHusanov bugün sağ kanadı mı devralacak? Maresca'nın AEK karşısındaki sürpriz taktiği20 Ekim 07:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti