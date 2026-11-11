Sağ bek mi yoksa stoper mi? Saygın bir yayın, Husanov'un hangi pozisyonda oynaması gerektiğini açıkladı

İngiltere'nin önde gelen spor yayınlarından Manchester Evening News, Manchester City savunmacısı Abdukodir Husanovhakkında sahadaki geleceği ve en ideal pozisyonu üzerine özel bir analiz makalesi yayımladı. Yayın, 'City' teknik direktörü Enzo Maresca'nın Özbek futbolcuya büyük güven duyduğunu, ancak onun çok yönlülüğünden ziyade belirli bir mevkideki potansiyelini ortaya çıkarma zamanının geldiğini vurguluyor.

Kanattaki zorluk ve merkezdeki mutlak güven

Abdukodir Husanovun çok yönlülüğü sayesinde Manchester City, geçen yaz transfer döneminde yeni bir sağ bek alma fikrinden vazgeçmişti. Yönetim onu, ihtiyaç duyulduğunda Matheus Nunes'in yerini rahatlıkla doldurabilecek bir figür olarak gördü. Ayrıca Maresca'nın topla çıkarken üçlü stoper taktiğini kullanması, Husanov'a sağ kanatta da fırsat yarattı.

Ancak uygulama, Husanov'un en güçlü yönlerinin tam olarak merkezde ortaya çıktığını gösteriyor. Sağ kanatta oynadığı maçlarda hücuma katılma ve rakip yarı sahada topla hareket etme konusunda biraz zorlanan Özbek savunmacı, merkeze geçtiğinde tamamen özgür ve güvenli bir şekilde hareket etti. Nottingham Forest maçının ikinci yarısında kanattan merkeze kaydırılması, City savunmasını anında istikrara kavuşturdu.

Kriter / Durum Sağ bek Stoper (yayın tavsiyesi) Hareket özgürlüğü Hücuma katılma ve pas vermede kısıtlamalar İkili mücadeleler, hız ve top kapmada tam üstünlük Ana rakipler Matheus Nunes Ruben Dias, Marc Guehi Sorunlu yön Rakip yarı sahasında pres altında rahatsızlık Rakip kontra ataklarını yüksek hızda durdurma yeteneği Mevcut sezon istatistikleri Tüm müsabakalarda 14 maç İlk 11 için en umut verici seçenek olarak görülüyor

“Şimdiye kadar merkezde ana ikili olarak Marc Guehi ve Ruben Dias görülüyordu. Ancak birlikte oynadıkları son 4 maçın 3'ünde devre arasında biri değiştirildi; her ikisinde de hız eksikliği var. Husanov ise bu noktada çok daha hızlı ve gelecek için güvenilir bir seçenek.” — Manchester Evening News

Maresca için net yol: Husanov merkezde oynamalı

Makale yazarlarının vardığı sonuca göre, Husanov'un fiziksel gücü ve taktiksel uyumu kanat savunması için işe yarasa da, onu stoperde denemek Manchester City'ye önemli ölçüde daha fazla fayda sağlayacaktır. Dias ve Guehi'nin yavaşlığı karşısında 22 yaşındaki futbolcunun reaksiyonu ve sert ikili mücadelelerdeki kararlılığı, savunmanın merkezindeki temel sorunu çözebilir.

Bu sezon tüm müsabakalarda 14 maçta forma giyen Husanov, Premier League'in temposuna tamamen uyum sağladı. Şimdi sıra, Enzo Maresca'nın onu takımın ana ve değişmez stoperi olarak yerleştirmesinde.

Sizce Abdukodir Husanov, Ruben Dias ve Marc Guehi'yi yedek bırakıp Manchester City'nin ana stoperi olabilir mi, yoksa kanatta oynaması mı daha iyi? Fikrinizi yorumlarda belirtin!