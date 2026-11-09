Manchester City üst üste 3 maç kaybetti: Maresca krizi nasıl durdurmayı planlıyor?

·24·Spor
Manchester City üst üste 3 maç kaybetti: Maresca krizi nasıl durdurmayı planlıyor?

İngiltere Premier Lig'de kıran kırana mücadeleler devam ederken, "Manchester City" ciddi bir kriz dönemi yaşıyor. Takım, deplasmanda Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olarak ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Bu ağır darbenin ardından takımın teknik direktörü Enzo Maresca saygın Sky Sports kanalına verdiği röportajda, yaklaşan milli aranın takımı zihinsel ve taktiksel olarak toparlamak için önemli bir fırsat olduğunu açıkladı.

"Normalde daha çabuk oynamak isterdim ama bu sefer değil"

Teknik direktörler genellikle mağlubiyetin acısını dindirmek için bir sonraki maçın hemen gelmesini isterler. Ancak Maresca, mevcut durumda iki haftalık aranın oyuncular için hayati önem taşıdığını kabul etti:

  • Galibiyet serisine dönme arzusu: "Bir maç kaybettiğinizde doğal olarak bir sonraki karşılaşmaya hemen çıkmak istersiniz. Bu, galibiyet serisine dönmek ve durumu düzeltmek için verilen doğal bir tepkidir."

  • Mart ayına kadar son nefes alma fırsatı: "Ancak bu milli ara bizim için çok iyi bir fırsat. Çünkü gelecek yılın mart ayına kadar bu son büyük ara olacak. Bu dinlenme ve toparlanma süreci oyunculara kesinlikle büyük fayda sağlayacak. Sahaya döndüğümüzde ise sadece galibiyet için oynayacağız."

"Manchester City"'nin kriz serisinin detayları

Gösterge / Durum

Detaylar

Önemi

Son karşılaşma

Nottingham Forest 3-1 Manchester City

Deplasmanda ağır mağlubiyet

Seri

Premier Lig'de üst üste 3 mağlubiyet

Maresca dönemindeki ilk büyük düşüş

Milli ara süresi

2 hafta

Takım ruhunu ve taktiği gözden geçirme fırsatı

Gelecek stratejik dönem

Kasım - Mart ayları

Mart ayına kadar kesintisiz, yoğun maç takvimi

Yoğun kış takvimi öncesi zihinsel toparlanma

Premier Lig'in kasım ayından mart ayına kadar süren kış dönemi, geleneksel olarak en zorlu ve yoğun takvimdir. Üst üste puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışındaki konumunu zora sokan Maresca'nın öğrencileri için bu iki haftalık ara, hataları analiz etmek ve baskıdan kurtulmak adına belirleyici bir öneme sahip.

Manchester Cityİngiltere Premier LigiEnzo MarescaNottingham ForestFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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