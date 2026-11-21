Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, Fulham maçı öncesinde Abdukodir Khusanov’un sakatlık sonrası durumu hakkında bilgi verdi. Özbek savunmacının bir sonraki maçta sahada olup olmayacağı henüz belirsiz.

İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Manchester Citykendi sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesinde takımın teknik direktörü Enzo Maresca, kadrodaki sakatlıklar ve oyuncuların durumu hakkında konuştu. Maresca'nın açıklamasına göre, Abdukodir Khusanov ve Matheus Nunes'in maçta forma giyip giymeyeceği henüz net değil.

Bu haber, Özbekistan milli takım savunmacısının hayranları için de önemli. Çünkü Khusanov'un durumu sadece Manchester City'nin bir sonraki maçı için değil, aynı zamanda oyuncunun milli takım kamplarına katılımı açısından da dikkat çekici.

Maresca, Khusanov hakkında ne dedi?

Manchester City teknik direktörüne göre, Abdukodir Khusanov ve Matheus Nunes, Nottingham Forest maçından sonra bazı fiziksel sorunlar yaşamaya devam ediyor.

“Forest maçından sonra Matheus Nunes ve Abdukodir Khusanov'un bir sonraki maçta yer alması hala şüpheli. Hala bazı sorunları var. Önümüzdeki birkaç saat içinde durumun ne olacağını göreceğiz,” dedi Enzo Maresca.

Yani şu an için Khusanov'un Fulham'a karşı sahaya çıkması garanti değil. Maçta yer alıp almayacağı, oyuncunun durumuna ilişkin yapılacak son tıbbi değerlendirmeden sonra belli olacak.

Ayrıca İngiltere milli takımı savunmacısı Marc Guehi de Nottingham Forest maçındaki küçük bir sorun nedeniyle milli takım kadrosuna çağrılmadı. Maresca, onun milli takıma gitmemesinin dinlenme ihtiyacıyla ilgili olmadığını özellikle vurguladı.

Manchester City mağlubiyetlerden sonra toparlanmak istiyor

Manchester City için son maçlar kolay geçmedi. Takım üst üste üç mağlubiyet alarak ligdeki liderliğini kaybetti. Sezon başında üst üste yedi galibiyet alan 'City' için bu sonuç ciddi bir sınav oldu.

Maresca ise mağlubiyetlerden sonra takımın tüm çabalarını hata olarak değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi. Ona göre, galibiyet anlarında da eksiklikler olur, mağlubiyet ise her şeyin yanlış yapıldığı anlamına gelmez.

“Birçok kez söylediğim gibi, kazandığımızda her şeyin doğru yapıldığını düşünmedim. Kaybettiğimizde de her şeyi yanlış yaptığımızı düşünmüyorum.

Geliştirmemiz gereken yönler var ve şüphesiz bunun üzerinde çalışıyoruz,” dedi teknik direktör.

Maresca takımının hangi eksikliklerini kabul etti?

Teknik direktör, Manchester City'nin oyununda özellikle savunma ve hücum arasındaki dengenin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Maresca, takımın üst üste yedi maç kazandığı dönemde bile bazı sorunların mevcut olduğunu belirtti. Son üç mağlubiyet ise bu eksiklikleri daha belirgin hale getirdi.

“Bu futbol. Mağlubiyetleri analiz etmeliyiz. Aston Villa ve Brighton maçlarında en iyi oyuncu kaleciydi. Nottingham Forest maçında ise, özellikle ilk yarıda yeterince iyi oynayamadık. Bu, hatalardan ders çıkarılması gereken bir dönem,” şeklinde yorumladı Maresca.

Teknik direktöre göre takım, hücum organizasyonu, savunma ve sahadaki dengeyi koruma konusunda daha güvenli hareket etmeli.

“Mağlubiyetten hemen sonra tekrar oynamak istiyorum”

Maresca, ara dönemde takımın oyununu analiz etme ve eksiklikleri giderme fırsatı bulduklarını söyledi. Ancak mağlubiyetten sonra uzun süre beklemeyi sevmediğini de gizlemedi.

“Mağlubiyetlerle ilişkim karmaşık. Mağlubiyetten sonra tekrar oynamak istiyorum. Çok zaman geçti. Hemen sahaya dönmek istersin. O zaman her şeyi yeniden gözden geçirmek, analiz etmek ve anlamak mümkün olur.

Örneğin, oyundaki denge, nasıl hücum ettiğimiz veya savunduğumuz — bunların hepsinde oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor,” dedi teknik direktör.

Şimdi Manchester City'nin önündeki ana görev, Fulham maçında galibiyet yoluna dönmek. Özbek taraftarlar ise Abdukodir Khusanov'un maçta yer alıp alamayacağına dair nihai haberi bekliyor.