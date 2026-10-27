Brighton maçı öncesi: Manchester City'nin yıldızları neden kadro dışı bırakıldı?

·131·Spor
Brighton maçı öncesi: Manchester City'nin yıldızları neden kadro dışı bırakıldı?

İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Aston Villa deplasmanında 1-2'lik skorla sezonun ilk mağlubiyetini alan Manchester Citykampında ciddi kararlar alındı. Takımın teknik direktörü Enzo Maresca ilk 11'in 5 önemli yıldızına kısa süreli izin verdiğini resmen açıkladı.

City Xtra haberine göre, İtalyan teknik adam yoğun maç takvimi ve fiziksel yorgunluğu göz önünde bulundurarak Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Elliot Anderson ve Josko Gvardiol'a üç günlük dinlenme izni verdi.

«Tamamen hazır dönecekler»: Maresca'nın açıklaması

«Vatandaşlar»ın teknik direktörü bu kararın amacını şöyle açıkladı:

  • Enerji toplama gerekliliği: «Bu üç günlük tatil, güç toplamalarına, fiziksel ve zihinsel enerjilerini geri kazanmalarına yardımcı olacak. Sahaya tamamen hazır bir şekilde dönecekler», dedi Enzo Maresca;

  • Mağlubiyet sonrası çıkarılan ders: Aston Villa'ya karşı oynanan zorlu maçın lider oyuncularda büyük bir enerji kaybına yol açması nedeniyle, teknik heyet onları bir sonraki Premier Lig ve Avrupa maçlarına saklamayı uygun gördü;

  • Alternatiflere şans: Bu yıldızların kadroda olmaması, yedek kulübesindeki genç oyuncular ve az süre alan futbolcular için yeteneklerini göstermeleri adına büyük bir fırsat yaratıyor.

Kupa maçı yaklaşıyor: Brighton karşısında kimler oynayacak?

Manchester City28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece, Taşkent saatiyle 00:30 da İngiltere Lig Kupası 4. turu kapsamında kendi sahasında Brighton'ı ağırlayacak:

  • Savunma ve kalede yenilenme: Donnarumma, Dias ve Gvardiol'un yokluğu, kalenin Geronimo Rulli'ye, savunma merkezi ve kanatların ise Abdukodir Khusanov, Rico Lewis ve Nico O'Reilly'ye emanet edileceği anlamına geliyor;

  • Hücum hattı: Erling Haaland'ın yerini, Norwich'e karşı önceki turda iki gol atan 17 yaşındaki forvet Floyd Samba'nın alması bekleniyor;

  • Orta saha: Anderson'a verilen izin sayesinde Mateo Kovacic ve Ayub Bouaddi orta sahada kontrolü tamamen ele alabilir.

İzin verilen 5 yıldız ve kupa maçı detayları

Konu

Teknik direktör kararı ve maç detayları

İzinli yıldızlar

Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Elliot Anderson, Josko Gvardiol

İzin süresi

3 gün («Güç toplamak ve enerji yenilemek için»)

Temel neden

Aston Villa'ya karşı (1:2) zorlu maç ve sezonun ilk mağlubiyeti

Sıradaki maç

İngiltere Lig Kupası, 4. tur: Manchester City — Brighton

Maç saati

28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece, saat 00:30 (Taşkent saatiyle)

Maç yeri

Etihad Stadyumu (Manchester)

Manchester Cityİngiltere Premier LigiEnzo Marescaİngiltere Lig KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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