Alaves - Malaga: kadrolar ve canlı anlatım
İspanya La Liga kapsamındaki Alaves - Malaga karşılaşması 24 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Alaves ilk 11: 1. Sivera A., 10. Alenya K., 8. Blanco A., 15. Boye L., 9. Diaz M., 19. Ibanez P., 16. Koski V., 7. Perez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.
Alaves teknik direktörü: Sanchez Flores Q.
Malaga ilk 11: 1. Herrero A., 39. Aznu A., 8. Dotor C., 6. Enriquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Nino A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.
Malaga teknik direktörü: Funes J.
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