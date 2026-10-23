Alaves - Malaga: kadrolar ve canlı anlatım

·6·Spor
Alaves - Malaga: kadrolar ve canlı anlatım

İspanya La Liga kapsamındaki Alaves - Malaga karşılaşması 24 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Alaves ilk 11: 1. Sivera A., 10. Alenya K., 8. Blanco A., 15. Boye L., 9. Diaz M., 19. Ibanez P., 16. Koski V., 7. Perez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.

Alaves teknik direktörü: Sanchez Flores Q.

Malaga ilk 11: 1. Herrero A., 39. Aznu A., 8. Dotor C., 6. Enriquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Nino A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.

Malaga teknik direktörü: Funes J.

AlavesMalagaLa LigaİspanyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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