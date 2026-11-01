Katalonya'da 7 gol ve süper şov: Barcelona, Alaves'i 6-1 ile dağıttı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i konuk ederek taraftarlarına gerçek bir gol festivali sundu. Katalanlar rakip filelere karşılıksız 6 gol göndererek 6-1'lik farklı ve parlak bir galibiyeti kutladı.

Maçın kahramanları olan Raphinha ve Lamine Yamal ikişer golle duble yaparken, Fermin Lopez ve sonradan oyuna giren Anthony Gordon da birer golle skora katkıda bulundu.

Maçın kroniği: 90 dakikalık baskı ve gol yağmuru

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren ev sahibinin tam kontrolü altında geçti:

Raphinha perdeyi açtı (8. dakika): Hızlı hücumlar karşısında zor anlar yaşayan konuk ekip, 8. dakikada topu ağlarında gördü; Raphinha skoru açtı (1-0);

Fermin ve Raphinha'dan duble (23, 41. dakikalar): 23. dakikada Fermin Lopez farkı ikiye çıkarırken, 41. dakikada Raphinha dublesini tamamladı (3-0);

Yamal'dan iki net vuruş (45+1, 64. dakikalar): İlk yarının uzatma dakikalarında Lamine Yamal dördüncü golü kaydetti. 64. dakikaya gelindiğinde ise o da dublesini yaparak skoru 5-0'a getirdi;

Gordon'un noktayı koyuşu ve teselli golü (81, 84. dakikalar): 81. dakikada oyuna sonradan giren Anthony Gordon altıncı golü attı. 84. dakikada ise Alaves adına Diaz bir teselli golü bularak maçın skorunu belirledi: 6-1.

Puan durumu: Barcelona zirvede

Bu farklı galibiyet, puan tablosunun zirvesindeki durumu yeniden değiştirdi:

Barcelona tek başına lider: Puanını 30'a çıkaran Katalanlar, La Liga puan durumunda yeniden 1. sıraya yerleşti;

Alaves 8. sırada: 12 puanı bulunan konuk ekip, farklı mağlubiyete rağmen şimdilik ligin 8. sırasında kalmaya devam ediyor.

Protokol ve kadrolar

La Liga. 11. Hafta

Barcelona - Alaves 6-1

Goller: Raphinha (8, 41), Fermin Lopez (23), Yamal (45+1, 64), Gordon (81) - Diaz (84).

İlk 11'ler: