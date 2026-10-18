Málaga - Real Sociedad: kadrolar ve canlı anlatım
İspanya La Liga kapsamındaki Málaga - Real Sociedad karşılaşması 18 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Málaga ilk 11'i: 1. Herrero A. (kaptan), 31. Rafita, 20. Calero F., 15. Recio A., 12. Salinas J., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor C., 18. Martínez P., 21. Miño A., 9. Chupé.
Málaga yedekleri: 7. Abaida J., 39. Aznu A., 2. Cayuste J., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 17. Jáuregui E., 13. López C., 22. Lorenzo D., 11. Muñoz J., 5. Pastor A., 3. Puga C., 14. Rodríguez R.
Málaga teknik direktörü: Funes J.
Real Sociedad ilk 11'i: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martín J., 19. Sarr M., 3. Muñoz A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 7. Barrenetxea A., 10. Oyarzabal M. (kaptan), 9. Óskarsson O.
Real Sociedad yedekleri: 27. Carrera G., 17. Gómez S., 11. Guedes G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 24. Sucic L., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A., 5. Zubeldia I.
Real Sociedad teknik direktörü: Matarazzo P.
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