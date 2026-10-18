Málaga - Real Sociedad: kadrolar ve canlı anlatım

26 Гол! Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) рақибнинг катта хатосидан сўнг жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни эгаллаб олди ва уни дарвоза тўрига жойлаб қўйди. У ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди.

23 Malaga köşe vuruşundan yararlanamadı, Alex Remiro (Real Sociedad) yükselip topun sahibi oldu.

21 Malaga köşe vuruşundan yararlanamadı, Alex Remiro (Real Sociedad) sıçrayarak topun sahibi oldu.

21 Adrián Niño (Málaga) için harika bir fırsattı. Yakın mesafeden sol tarafa doğru kafa vuruşunu yaptı ancak Álex Remiro dikkatliydi ve harika bir kurtarış yaptı! Málaga köşe vuruşu kullanacak.

16 Real Sociedad köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.

16 Kaleci Takefusa Kubo'nun (Real Sociedad) şutunu harika bir kurtarışla çeldi, top sağ köşeye gidiyordu. Real Sociedad köşe vuruşu kullanacak.

13 Angel Recio (Malaga) ceza sahası çizgisi yakınında topu kontrol edip şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak üst direğin çok üzerinden auta çıktı.

13 Malaga köşe vuruşunda topu ceza sahasına ortaladı, ancak ortası çok sert oldu ve top taca/autа çıktı.

11 Real Sociedad köşe vuruşundan yararlanamadı, savunmacılar topu uzaklaştırdı.

10 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) kaleye sert bir şut çekti, ancak savunmacı kendini siper ederek topu engelledi.

3 Top ağlarda! Takefusa Kubo (Real Sociedad) ceza sahası dışından şansını denedi, savunmaya çarpan şut yön değiştirerek kaleci Alfonso Herrero'yu çaresiz bıraktı. Durumu 0-1 yaptı.

1 Maç yeni başladı.

21:32 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Maçta ilk vuruşu Malaga yapacak.

21:30 Luis Bestard Servera bu maçın baş hakemi olarak atandı.

21:30 Maç detaylarında, karşılaşma öncesinde takımların kadrolarına göz atabilirsiniz.