İslam Mahaçev, Pyotr Yan ve Yevloyev'in UFC 333'teki kaderini tahmin etti

Dünyanın kilo fark etmeksizin en iyi dövüşçüsü (P4P) İslam Mahaçev, 24 Ekim'de Abu Dabi'de düzenlenecek UFC 333 turnuvasındaki iki önemli şampiyonluk maçı hakkında beklenmedik analizlerini paylaştı. Odak noktasında ise Merab Dvalişvili ile üçlemeye girecek olan Pyotr Yan ve kemer için Aleksandr Volkanovski ile karşılaşacak olan yenilgisiz Movsar Yevloyev'in kaderi var. Mahaçev, Match TV yayınında Pyotr Yan'ın ağır sakatlıklardan sonra zirveye dönüşünü gerçek bir cesaret olarak nitelendirdi ve Volkanovski'yi durdurmanın tek yolunu açıkça belirtti.

Peki, Pyotr Yan Gürcü rakibine karşı üçüncü maçta neden üstünlük sağlayacak, kariyerinin bitmesine kaç maç kaldı ve Mahaçev, Yevloyev ile Volkanovski maçı için nasıl bir skor tahmin ediyor?

Zafer ve çöküş: Kaybedilen kemerler ve Abu Dabi'deki ölüm kalım maçları

UFC 333 kartındaki ana karşılaşmalar iki büyük kahramanlık dramını içeriyor:

Pyotr Yan'ın zafer dolu dönüşü: İlk maçtaki ağır sakatlık ve mağlubiyetin ardından Pyotr Yan, ikinci karşılaşmada Merab Dvalişvili'den şampiyonluk kemerini geri alarak kariyerinin en büyük geri dönüşünü gerçekleştirdi;

Dvalişvili ile üçüncü karşılaşma: 24 Ekim'de gerçekleşecek üçlemenin Rus dövüşçü için çok daha kolay geçeceği tahmin ediliyor;

Yenilgisiz Movsar sınavı: Kariyerinde hiç yenilgi almayan Movsar Yevloyev, tüy sıklette uzun yıllar hüküm süren efsane Aleksandr Volkanovski'ye karşı hayatının en önemli şampiyonluk maçına çıkacak;

Hayatta kalanların maçı: Mahaçev'in sözlerine göre Volkanovski hiçbir zaman kolay bir rakip olmadı ve ona karşı 5 rauntluk zorlu bir savaş bekleniyor.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Kırık kollar ve savunmasız kalan eski şampiyon

Bugünkü şampiyonluk statüsüne dönüş Pyotr Yan için kolay olmadı; arkasında ciddi fiziksel ve ruhsal sınavlar yatıyor:

Sakatlıkların gölgesinde mağlubiyet: Dvalişvili'ye karşı ilk maçta Yan ciddi şekilde sakatlanmış ve hatta koluyla tam vuruş yapamayacak duruma gelmişti;

Gözden çıkarılan eski şampiyon: Pek çok eleştirmen ve hayran, Pyotr'un zirveden düştüğünü ve horoz sıklette döneminin kapandığını iddia etmişti;

İkinci bahar: Rus dövüşçü tüm şüpheleri yıkarak rövanşta kalitesini gösterdi ve güreşe karşı mükemmel savunma yaparak tahtı geri aldı.

Yıkılmaz irade ve dönüm noktası: Kemeri geri alan karakter

İslam Mahaçev, Pyotr Yan ile yaptığı tesadüfi bir sohbeti hatırlatarak onun oktagondaki çelik gibi iradesi ve yaklaşan emekliliği hakkında açık konuştu:

«Pyotr'un çok fazla sakatlığı var»: Mahaçev, meslektaşının sağlığının ciddi sınavlardan geçtiğini, kariyerini noktalamaya yaklaştığını ve önünde sadece birkaç maç kaldığını belirtti;

Kemeri geri alma fenomeni: MMA tarihinde kaybedilen kemeri tekrar geri almak, çok az sporcunun başarabileceği nadir bir göstergedir;

Taktik üstünlük: Mahaçev'e göre üçüncü maçta Yan, Merab'ın her türlü takedown hamlesini önceden engelleyerek rakibinin temposunu kesecek.

«Pyotr ile konuştuk, çok fazla sakatlığı var. Sanırım birkaç maç daha yapacak ve o da kariyerini noktalamaya yaklaşıyor. Dövüş sporları tarihinde kemeri geri alan çok az insan var ama Pyotr karakterli bir adam. Üçüncü maç onun için daha kolay olacak» dedi İslam Mahaçev.

Tarihi gösterge ve Volkanovski'ye karşı «3-2» tahmini

Movsar Yevloyev ve Aleksandr Volkanovski arasındaki maç hakkında konuşan ve daha önce Avustralyalı yıldızla iki kez karşılaşan Mahaçev, onu durdurmanın zorluğunu kabul etti:

«Işığını söndürmek lazım»: Volkanovski'nin oktagonda son saniyeye kadar pes etmemesi ve onu durdurmanın tek yolunun saf nakavt olduğu özellikle vurgulandı;

Movsar'ın bitmek bilmeyen gücü: Yevloyev'in rakiplerini sürekli yere indirme, baskı kurma ve kontrol etme stili 5 rauntluk maratonda belirleyici olacak;

Kesin skor: Mahaçev, bu karşılaşmada 5 rauntluk zorlu bir maç sonunda Yevloyev'in hakemlerin 3-2 kararıyla kemeri kazanacağını öngördü.

Sizce Pyotr Yan Merab Dvalişvili ile üçüncü maçta üstünlüğünü kanıtlayıp kariyerinin son dönemini zaferle süsleyebilecek mi? Aleksandr Volkanovski hala genç ve yenilgisiz Movsar Yevloyev'e direnebilecek durumda mı, yoksa Mahaçev'in dediği gibi 3-2'lik skorla yeni bir şampiyon mu doğacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve UFC 333 öncesi en prestijli şampiyonun yaptığı bu analizi tüm MMA hayranlarına ulaştırın!