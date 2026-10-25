Atletico Madrid, Deportivo'yu yenerek 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı

İspanya La Liga'nın 10. haftası kapsamında Madrid'in Atletico kulübü, sahasında Deportivo'yu konuk etti ve çekişmeli geçen mücadeleden 1:0 skoruyla önemli bir galibiyetle ayrıldı.

Diego Simeone'nin öğrencileri, ikinci yarının başında buldukları tek golle 3 puanı hanelerine yazdırarak şampiyonluk yarışındaki yürüyüşlerini sürdürdüler.

Alvarez'den galibiyet golü ve kıran kırana mücadele

Karşılaşma ev sahibinin yoğun baskısı altında geçti:

Belirleyici vuruş: İlk yarıda gol sesi çıkmasa da, devre arasından dönen Madrid ekibi daha hızlı bir oyun sergiledi. 48. dakikada Arjantinli forvet Julian Alvarez rakip savunmayı aşarak maçın tek ve galibiyeti getiren golünü kaydetti;

Savunma ve disiplin: Golden sonra Deportivo dengeyi kurmaya çalışsa da, Jan Oblak liderliğindeki savunma hattı güven vererek kalesini gole kapattı;

Kartlar ve duygular: Maçın son anlarında tansiyon yükseldi. Hakemin gösterdiği sarı kartlar, mücadelenin sertlik derecesini gözler önüne serdi.

Puan durumundaki vaziyet

Bu başarı, 'Matrasçılar'ın (yatakçılar) sezondaki istikrarını bir kez daha kanıtladı:

Atletico'nun durumu: Elde edilen galibiyetin ardından Madrid kulübü puanını 25'e yükselterek La Liga tablosunda 2. sırada yer alıyor;

Deportivo'nun durumu: 11 puanda kalan konuk ekip ise 10. sırada bulunuyor.

Maç raporu:

La Liga. 10. hafta

Atletico — Deportivo 1:0