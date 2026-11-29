İspanya La Liga'nın 14. haftasında Madrid ekibi Atletico deplasmanda Elche konuk oldu. Gollere sahne olan kıran kırana geçen mücadelede Diego Simeone öğrencileri 3:2 skorla galip geldi.

İlk dakikalardaki hızlı goller ve son dakikalara kadar süren heyecan

Karşılaşma konuk ekibin yoğun baskısıyla başladı. 5. dakikada Alejandro Grimaldo penaltıyı gole çevirerek skoru açtı. Sadece iki dakika sonra, Lee Kang-in Elche ağlarını havalandırdı ve Madrid temsilcisinin üstünlüğünü ikiye çıkardı — 0:2.

26. dakikada ev sahibi ekip Martim Netoile farkı bire indirse de, 41. dakikada Julian Alvarez Atletico'nun üçüncü golünü kaydederek takımını tekrar rahatlattı. İkinci yarının başında — 48. dakikada Bouba Sangare farkı tekrar bire indirdi (2:3), ancak maç sonuna kadar skor değişmedi.

Bu önemli galibiyetin ardından Atletico puanını 34'e yükselterek puan durumunda 2. sıraya yerleşti (Real Madrid'i 1 puan geride bırakarak). Elche ise 11 puanla 19. sırada kaldı.