Deportivo forveti Pierre-Emerick Aubameyang antrenmana giderken trafik kazası geçirdi
İspanyol Deportivo kulübü forveti Pierre-Emerick Aubameyang takım antrenmanına giderken trafik kazası geçirdi. Bu bilgi Mundo Deportivo gazetesi tarafından bildirildi.
Olayın detayları: yaralanan yok
Zaman ve yer: 37 yaşındaki Gabonlu futbolcunun karıştığı kaza, Perşembe sabahı İspanya'daki AP-9 otoyolunda meydana geldi.
Durum: Trafik kazası sonucunda kimse yaralanmadı. Aubameyang kulüp tesislerine ulaştı ve hiçbir sorun yaşamadan takım arkadaşlarıyla birlikte genel grup antrenmanına katıldı.
Aubameyang'ın Deportivo'daki istatistikleri
Hatırlatmak gerekirse, tecrübeli forvet geçen yaz Deportivo'ya katılmış ve iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Kısa sürede takımın ana liderlerinden biri haline geldi:
Göstergeler
Detaylar
Sözleşme süresi
2 yıllık (geçen yaz imzalandı)
Oynanan maçlar
10 adet (tüm müsabakalarda)
Atılan goller
5 adet
Asistler
2 adet
Sizce 37 yaşındaki Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo formasıyla sezon sonuna kadar kaç gol atmayı başarır?
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