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Hatırlatmak gerekirse, tecrübeli forvet geçen yaz Deportivo'ya katılmış ve iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Kısa sürede takımın ana liderlerinden biri haline geldi:

Durum: Trafik kazası sonucunda kimse yaralanmadı. Aubameyang kulüp tesislerine ulaştı ve hiçbir sorun yaşamadan takım arkadaşlarıyla birlikte genel grup antrenmanına katıldı.

İspanyol Deportivo kulübü forveti Pierre-Emerick Aubameyang takım antrenmanına giderken trafik kazası geçirdi. Bu bilgi Mundo Deportivo gazetesi tarafından bildirildi.