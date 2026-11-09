Barcelona teknik direktörü Madrid'deki 2-1'lik galibiyetin gizli taktiğini açıkladı
İspanya La Liga'nın 12. haftasındaki kritik mücadelede Katalan ekibi Barcelona Madrid'de Atletico karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyeti elde etti.
İlk yarıdaki zorluklara rağmen ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan 'Blaugrana', hanesine 3 puan yazdırarak puan tablosundaki liderliğini pekiştirdi. Maçın ardından takımın teknik direktörü Hansi Flick basın toplantısına katılarak zorlu geçen maçı, Frenkie de Jong'un taktiksel rolünü ve temel hedefleri değerlendirdi.
“İlk yarı mükemmel değildi ama futbol 90 dakika oynanır”
Alman teknik adam, takımının maça yavaş başlamasını kabul ederek devre arası sonrası yapılan değişiklikleri övdü:
İki farklı devre: “İlk yarıda ihtiyacımız olan yoğunluk ve hızdan yoksunduk. Devre arasına kadar olan oyunumuz kesinlikle mükemmel değildi. Ancak ikinci yarıda takım çok daha aktif ve iyi bir performans sergiledi. Sonuç olarak önemli üç puanı aldık. Unutmamak gerekir ki futbol 90 dakika sürer.”
Karakter ve beceri: “Bu tür zorlu ve gergin maçlarda galibiyeti koparacak yeterli beceriye ve zihinsel güce sahibiz. Oyuncularıma tamamen güveniyorum. Sezon hala uzun ve zorlu geçecek, bizim ana hedefimiz ise tüm kupaları kazanmak.”
De Jong'un sürpriz rolü ve kadro rotasyonu
Basın toplantısında Flick, maç sırasında Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un savunma kanadına çekilmesinin nedenine değindi:
15 dakikalık özel plan: “De Jong savunmanın sağ kanadında da rahatlıkla oynayabilir, bunu onunla önceden konuşmuştuk. Planımıza göre 15 dakika bu pozisyonda görev yapması, Bernal oyundan alındıktan sonra ise kendi alışıldık orta saha hattına dönmesi kararlaştırılmıştı ve bu plan tamamen işe yaradı.”
Sakatlık riski: Teknik direktör, fikstür yoğunluğunu göz önünde bulundurarak: “Şu aşamada oyuncuların fiziksel yükünü sıkı bir şekilde kontrol etmeli ve beklenmedik sakatlıkların önüne geçmeliyiz” dedi.
La Liga 12. hafta sonrası puan durumu: Liderlik perçinlendi
Bu önemli galibiyetle Katalan kulübü, milli ara öncesinde en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu:
Sıra
Kulüp
Puan
Durum
1
Barcelona
33
FIFA günlerine mutlak lider olarak girdi
2
Real Madrid
30
Lideri 3 puan geriden takip ediyor
3
Atletico Madrid
28
Evindeki mağlubiyet sonrası 3. sırada kaldı
Hansi Flick yönetimindeki ekip 33 puan toplayarak milli araya moralli girdi. Real Madrid 30 puanla ikinci sırada yer alırken, 28 puanlı Atletico Madrid mağlubiyet nedeniyle liderin 5 puan gerisine düştü.
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