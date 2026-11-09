Barcelona teknik direktörü Madrid'deki 2-1'lik galibiyetin gizli taktiğini açıkladı

İki farklı devre: “İlk yarıda ihtiyacımız olan yoğunluk ve hızdan yoksunduk. Devre arasına kadar olan oyunumuz kesinlikle mükemmel değildi. Ancak ikinci yarıda takım çok daha aktif ve iyi bir performans sergiledi. Sonuç olarak önemli üç puanı aldık. Unutmamak gerekir ki futbol 90 dakika sürer.”