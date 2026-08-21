Julián Álvarez transferi: Futbolcu Arsenal'i reddediyor

Yaz transfer döneminin en sansasyonel gelişmelerinden biri Madrid ekibi Atlético Madrid çevresinde yaşanıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanyol kulübü, forvet oyuncusunun satışı konusunda İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal ile görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti. Ancak transferin gerçekleşmesine başrol oyuncusunun kendisi şiddetle karşı çıkıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Metropolitano Stadı'nda durum giderek gerilirken Diego Simeone'nin ekibi, Julián Álvarez'i Londra kulübüne göndermeye hazır olduğunu belirtmişti. Bu anlaşma kapsamında Viktor Gyökeres'i kadroya katma seçeneği de değerlendirildi. Buna rağmen Arjantin Millî Takımı oyuncusu, kariyerine yalnızca Barcelona'da devam etmek istediğini vurgulayarak Kuzey Londra'ya taşınmayı reddetti.

Barcelona faktörü ve kulüpler arası gerilim

Katalan kulübü yaz başında futbolcu için 100 milyon avroluk teklif sundu, ancak Rojiblancos yönetimi bu teklifi hemen reddetti. Atlético Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, futbolcunun bonservisi konusunda tavizsiz bir tutum sergiliyor:

Onu satmak istemiyoruz

100 milyon avroluk teklif kabul edilmedi, 150 veya 200 milyon avroluk teklif de kabul edilmeyecek

Kulübün Julián için en doğru adres olduğuna şüphe yok

Atlético Madrid'in birinci santrforu olmaya devam edecek

Yönetim, futbolcunun sözleşmesindeki 500 milyon avroluk serbest kalma maddesini gerekçe göstererek, en büyük rakibine yıldızını satma niyetinde olmadığını açıkça belirtti. Bu durum transfer piyasasındaki görüşmeleri daha da karmaşık hâle getirdi.

Taraftar protestosu ve Diego Simeone'nin tutumu

Ortaya çıkan gerilim takımın iç atmosferini de etkiledi. La Liga 'nın yeni sezonunun açılış haftasında Málaga karşısında alınan galibiyet sırasında Julián Álvarez'in maç kadrosuna alınmaması tribünlerde tepkiye yol açtı. Ev sahibi taraftarlar karşılaşma boyunca Arjantinli forvete yönelik protestolarını dile getirdi.

Teknik direktör Diego Simeone, maç sonrası basın toplantısında bu durumu değerlendirirken transfer penceresi kapanana kadar her ihtimalin mümkün olduğunu gizlemedi. Buna rağmen futbolcunun hayalleriyle kulübün çıkarlarının kesişmesi, transfer piyasasının en sıcak gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.