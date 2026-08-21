Julián Álvarez'in Barcelona'ya transfer olma isteği Atlético taraftarlarını öfkelendirdi

·6·Spor
Julián Álvarez'in Barcelona'ya transfer olma isteği Atlético taraftarlarını öfkelendirdi

Madrid ekibi Atlético'nun forveti Julián Álvarez'in yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmak istemesi, takım taraftarlarının sert tepkisine yol açtı. Goal.com'un haberine göre öfkeli taraftarlar kulüp tesisleri önünde protesto gösterileri düzenleyerek Arjantinli futbolcunun ayrılmasını talep eden pankartlar astı. Bu durum, yıldız forvetin kulüp taraftarlarıyla ilişkisinin tamamen bozulduğunu gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Taraftarların öfkesi, La Liga'nın açılış maçında Málaga'ya karşı oynanan karşılaşmada açıkça hissedildi. Estadio Metropolitano'da oynanan mücadele sırasında 26 yaşındaki futbolcuya yönelik hakaret içeren tezahüratlar yapıldı. Ardından protesto dalgası antrenman tesislerine taşındı; burada “Julian Out” yazılı pankartlar ve 19 numarasının üzeri çizilmiş işaretler ortaya çıktı.

Forvetin taraftarlarla ilişkisinin, yaz aylarında Barcelona'ya transfer olma isteğini açıkça dile getirmesinin ardından ciddi biçimde kötüleştiği öğrenildi. Manchester City'den 2024 yazında transfer olan futbolcu, o tarihten bu yana Los Rojiblancos formasıyla 106 maça çıkıp 49 gol ve 17 asist kaydetti. Buna rağmen geleceğini yalnızca Hansi Flick'in takımında görüyor.

Diego Simeone ve transfer sorunları

Atlético yönetiminin Katalan ekibiyle müzakere yapmayı kesinlikle reddetmesi nedeniyle Barcelona başka forvet seçenekleri aramaya başladı. Kulüp daha önce futbolcuyu Arsenal'e satmaya hazır olsa da 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Álvarez yalnızca Katalan ekibini tercih ediyor. Futbolcu, sezon öncesi kampında resmî transfer talebini de sunmuştu.

Teknik direktör Diego Simeone, soyunma odasındaki gerginliği azaltmaya çalışırken Álvarez'in hâlâ planlarında merkezi bir role sahip olduğunu vurguluyor. Uzman, Málaga maçından önce yaptığı açıklamada futbolcunun forma giymemesinin yalnızca fiziksel durumuyla ilgili olduğunu, onun hâlâ takımın en iyi oyuncusu olduğunu ve pazar günü Villarreal karşılaşmasında oynayacağını umduğunu söyledi.

Önümüzdeki zorluklar

Simeone için pazar günü kendi sahalarında Villarreal'e karşı oynanacak maçta Álvarez'i takıma yeniden adapte etmek kaçınılmaz bir görev olarak öne çıkıyor. Özellikle diğer forvet Alexander Sørloth'un sakatlanarak kadrodan çıkması, teknik heyetin seçeneklerini kısıtlıyor. Ayrıca takım, yeni savunmacı Cristian “Cuti” Romero ile kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Julián Álvarez forma giyecek olursa, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala taraftarların yoğun baskısı altında profesyonel karakterini göstermek zorunda kalacak. Sert tribünlerin tavrının, futbolcunun geleceğini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacağı kesin.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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