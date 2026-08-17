Atlético Madrid, Julián Álvarez’ın transferi ve form durumu konusunda endişeli

·0·Spor
Atlético Madrid, Julián Álvarez’ın transferi ve form durumu konusunda endişeli

Madrid temsilcisi Atlético, forvet Julián Álvarez etrafındaki durumun basit transfer söylentilerinden çok daha ciddi bir krize dönüştüğünü anlamaya başladı. Bir spor yayınında yer alan bilgilere göre kulüp yönetimini, Barcelona’nın ilgisinden ziyade futbolcunun formunun zarar görmesi ve taraftarlarla ilişkilerinin bozulması endişelendiriyor. Bu kriz, sezon boyunca takım üzerinde etkisini gösterebilir. Goal.com haberine göre.

Cadena SER radyosunun Carrusel Deportivo programında aktarıldığı üzere sorun, Julián Álvarez’ın Dünya Kupası sırasında Madrid’den ayrılarak Barcelona forması giymek istediğini açıkça duyurmasının ardından başladı. Futbolcu antrenmanlara dönmüş olsa da hâlâ bu hayalini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Bu durumun takım içindeki atmosfere olumsuz etki etme ihtimalini artırıyor.

Kulübün kararlı tutumu ve yönetimin endişesi

Şu anda Atlético Madrid yönetiminin en büyük endişesi Barcelona değil; Julián’ın sezon boyunca nasıl performans göstereceği ve yaşananların psikolojisini ne ölçüde etkileyeceği. Kulüp yetkilileri, futbolcunun bu zor durumu aşmasına nasıl yardımcı olabileceklerini değerlendiriyor. Temel soru şu: Bu kriz, forvetin sahadaki seviyesine zarar verecek mi?

Madrid kulübü birkaç haftadır tutumunu koruyor ve futbolcunun transferi konusunda müzakere yapmayı kesinlikle reddediyor. Özellikle Miguel Ángel Gil Marín, konunun kapandığını doğrulayarak Julián’ın 200 milyon avro karşılığında bile satılmayacağını açıklamıştı. Kulüp yönetiminin açıklamaları, durumun ne kadar ciddi olduğunu açıkça gösteriyor.

Diego Simeone ve sahadaki sonuçlar

Atlético Madrid yönetimi Arjantinli forveti projesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve onu kulüpte tutmaktan başka her türlü senaryoyu reddediyor. Teknik direktör Diego Simeone de kulübün bu tutumunu kamuoyu önünde destekleyerek sportif yönetimin bu konuda tamamen hemfikir olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre teknik direktör, yönetim düzeyinde çözülmüş bir konuya müdahale edemese de futbolcu takımda kalırsa ortaya çıkabilecek tüm sportif ve disiplinle ilgili sonuçlarla bizzat ilgilenmek zorunda kalacak. La Liga’daki sıradaki maçların ve sezonun geri kalanının hem Julián Álvarez hem de Atlético için gerçek bir sınava dönüşmesi bekleniyor.

Atlético MadridJulián ÁlvarezLa LigaBarcelonaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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