Premier Lig'de şok: Manchester United evinde Bournemouth'a farklı mağlup oldu

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında beklenmedik bir sansasyon yaşandı: Kendi sahasında Bournemouth'u ağırlayan Manchester United rakibine hiçbir direnç gösteremeyerek ağır bir 0:3 skorla mağlup oldu.

Bu başarısızlığın ardından Manchester ekibinin ligdeki krizi daha da derinleşti ve takım puan tablosunun tehlikeli alt sıralarına geriledi.

Old Trafford'daki mağlubiyetin kroniği: Konuk ekibin 3 golü

Bournemouth, maç boyunca disiplinli ve net bir planla hareket ederek yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi:

38. dakika (Perde açıldı): Konuk ekibin etkili atağı sonucunda Ryan, topu Manchester United ağlarına göndererek skoru açtı (0:1);

43. dakika (İkinci darbe): Sadece beş dakika sonra Marcus Tavernier, savunmadaki dağınıklıktan faydalanarak farkı ikiye çıkardı (0:2);

71. dakika (Son nokta): İkinci yarıda maçı çevirmeye çalışan ev sahibi ekip, kontra atakta yine hata yaptı ve Evanilson skoru 0:3'e getirdi.

Puan durumunda felaket: Manchester United 16. sırada

Bu karşılaşma takımların ligdeki konumunu ciddi şekilde değiştirdi:

Bournemouth yükselişte: Bu galibiyetle puanını 9'a çıkaran 'Kirazlar', lig tablosunda 13. sıraya yükseldi;

Manchester Unitedtehlikeli bölgede: Sadece 7 puanı bulunan Manchester United ise 8. hafta sonunda puan tablosunda 16. sıraya geriledi.

Maç raporu:

Premier Lig, 8. Hafta

Manchester United— Bournemouth 0:3