Premier Lig'de şok: Manchester United evinde Bournemouth'a farklı mağlup oldu

·1·Spor
Premier Lig'de şok: Manchester United evinde Bournemouth'a farklı mağlup oldu

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında beklenmedik bir sansasyon yaşandı: Kendi sahasında Bournemouth'u ağırlayan Manchester United rakibine hiçbir direnç gösteremeyerek ağır bir 0:3 skorla mağlup oldu.

Bu başarısızlığın ardından Manchester ekibinin ligdeki krizi daha da derinleşti ve takım puan tablosunun tehlikeli alt sıralarına geriledi.

Old Trafford'daki mağlubiyetin kroniği: Konuk ekibin 3 golü

Bournemouth, maç boyunca disiplinli ve net bir planla hareket ederek yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi:

  • 38. dakika (Perde açıldı): Konuk ekibin etkili atağı sonucunda Ryan, topu Manchester United ağlarına göndererek skoru açtı (0:1);

  • 43. dakika (İkinci darbe): Sadece beş dakika sonra Marcus Tavernier, savunmadaki dağınıklıktan faydalanarak farkı ikiye çıkardı (0:2);

  • 71. dakika (Son nokta): İkinci yarıda maçı çevirmeye çalışan ev sahibi ekip, kontra atakta yine hata yaptı ve Evanilson skoru 0:3'e getirdi.

Puan durumunda felaket: Manchester United 16. sırada

Bu karşılaşma takımların ligdeki konumunu ciddi şekilde değiştirdi:

  • Bournemouth yükselişte: Bu galibiyetle puanını 9'a çıkaran 'Kirazlar', lig tablosunda 13. sıraya yükseldi;

  • Manchester Unitedtehlikeli bölgede: Sadece 7 puanı bulunan Manchester United ise 8. hafta sonunda puan tablosunda 16. sıraya geriledi.

Maç raporu:

Premier Lig, 8. Hafta

Manchester United— Bournemouth 0:3

  • Goller: Ryan 38, Tavernier 43, Evanilson 71.

  • Manchester United: Lammens, Havyn (Martinez, 65), Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans (Cunha, 46), Baleba (Zirkzee, 72), Diallo (Lacey, 78), Andre Santos, Mount, Mbeumo.

  • Bournemouth: Petrovic, Antonio Silva, Adam Smith (Kroupi, 87), Hill, Truffert, Kluivert (Gannon-Dough, 63), Lewis Cook (Christie, 75), Tavernier (Diakite, 87), Adams, Ryan, Evanilson (Adli, 87).

Premier LigManchester UnitedBournemouthİngiltereFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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