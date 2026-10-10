Manchester United ve Tottenham'ın ilk 11'leri açıklandı

İngiltere Premier League'in 6. haftasında, puan durumunda zor günler geçiren iki köklü kulüp Manchester United ve Tottenham, Manchester'da karşı karşıya geliyor. TSİ 21:30'da başlayacak bu dramatik mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri resmen açıklandı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan her iki dev için de bu karşılaşma sadece 3 puan değil, aynı zamanda üzerlerindeki psikolojik baskıyı atıp ligdeki konumlarını düzeltmek adına bir ölüm-kalım meselesine dönüştü.

Puan durumundaki endişe verici durum

Takımların mevcut durumu taraftarları ve uzmanları ciddi şekilde endişelendiriyor:

Manchester United (12. sıra): Mancunianlar ilk haftalarda sadece 5 puan toplayabildi ve tablonun ikinci yarısında, 12. sırada yer alıyor. Kadrodaki sakatlıklar ve istikrarsızlık takıma pahalıya mal oluyor;

Tottenham (Son sıra): Yaz dönemindeki pahalı transferlere rağmen, Londra ekibi 5 maçta sadece 2 puan toplayarak Premier League tablosunun en son sırasına demir attı. Spurs için bugünkü galibiyet, krizden çıkmanın tek yolu olarak görülüyor.

United'ın ofansif kadrosu ve üçlü savunması

Ev sahibi ekibin teknik direktörü sahaya şu kadroyu sürdü:

Kaleci: Lammens;

Savunma hattı: Merkezde Maguire, Martinez ve genç yıldız Yoro üçlüsü görev yaparken, kanatlarda Amad Diallo ve Luke Shaw savunmaya ve hücuma destek verecek;

Defansif orta saha: Youri Tielemans ve Kobbie Mainoo merkezde bağlantıyı sağlarken, takım kaptanı Bruno Fernandes hücumları organize etmekten sorumlu;

Hücum ikilisi: Hücum hattında yeni güçler Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo rakip kaleyi hedef alacak.

Tottenham'ın cevabı: Tonali, Savio ve Solanke

Konuk ekibin ilk 11'i de çetin bir mücadeleye hazır olduklarını gösteriyor:

Savunma ve kale: Kaleyi Kinski koruyacak, savunmada ise Senesi, van Hecke ve Udogie görev yapacak;

Zengin orta saha merkezi: Conor Gallagher, Archie Gray, Lucas Bergvall ve Sandro Tonali dörtlüsü, Old Trafford'un merkezinde kontrolü ele geçirmeye çalışacak;

Forvetler: Hızlı kanat oyuncuları Savio ve Mohammed Kudus, merkez forvet Dominic Solanke ile birlikte ev sahibi ekibin savunmasını aşmaya çalışacak.

Maç kadrosu ve dizilişler

EPL. 6. Hafta Manchester United — Tottenham Başlama saati: 21:30 (TSİ)

Manchester United: Lammens, Maguire, Martinez, Yoro, Amad, Shaw, Tielemans, Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Tottenham: Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie, Gallagher, Gray, Bergvall, Tonali, Savio, Solanke, Kudus.

Old Trafford tribünleri önünde gerçekleşecek bu kıran kırana mücadelede hangi kulübün krizine son verip zor durumdan çıkabileceği kısa süre içinde belli olacak.