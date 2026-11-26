İngiliz Manchester Unitedkulübü yakın gelecekte sahibini değiştirebilir. Indykaila News haberine göre, Suudi Arabistan hükümeti tarafından desteklenen bağımsız bir şirket, Manchester ekibini tamamen satın almak için üst düzey yetkililerle görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerin detayları ve Newcastle faktörü

Kaynağa göre, Manchester United'a talip olan bu şirketin, İngiltere Premier Ligi'nin bir diğer temsilcisi Newcastle United'ın sahibi olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Bu durum, Premier Lig'in aynı sahiplik altındaki kulüplerle ilgili kısıtlamalarını aşmayı mümkün kılıyor. Henüz görüşmelerin nihai sonucu ve olası anlaşmanın bedeli açıklanmadı.

Kulübün mevcut durumu ve temel göstergeler

Göstergeler Detaylar ve durum Talip taraf Suudi Arabistan hükümeti destekli bağımsız şirket (PIF ile bağlantısı yok) Anlaşma şekli Kulübü tamamen satın alma görüşmeleri Premier Lig'deki mevcut durum 19. sıra (düşme hattında) Sezon istatistikleri Geride kalan 11 maçta sadece 8 puan

Hatırlatmak gerekirse, Manchester United İngiltere Premier Ligi'nin bu sezonunda oldukça başarısız bir performans sergiliyor ve 11 hafta sonunda topladığı 8 puanla puan tablosunun 19. sırasında yer alıyor.

Sizce, Manchester United'ı krizden çıkarmak için kulüp sahibinin değişmesi ve Suudi Arabistan sermayesinin girişi en doğru çözüm mü?

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