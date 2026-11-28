İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftası kapsamında Manchester United kendi sahası Old Trafford'da Brentford'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin tam üstünlüğüyle geçti ve Manchester temsilcisinin 0-4 skorla ağır mağlubiyetiyle sona erdi.

Wilson'ın dublesi ve son dakikalardaki goller

Maçın henüz ilk yarısında Brentford forveti Callum Wilson duble yaparak ev sahibini zor duruma düşürdü; 19. ve 32. dakikalarda United ağlarını sarstı.

İkinci yarıda da konuk ekip fırsatları iyi değerlendirdi. 82. dakikada Kristoffer Ajer farkı artırırken, hakemin uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Kevin Schade skoru belirleyen golü kaydetti: 0-4.

Bu mağlubiyetin ardından Manchester United 8 puanla puan durumunda 19. sırada yer alıyor. Brentford ise puanını 20'ye çıkararak 5. sıraya yükseldi.

Maç raporu ve temel istatistikler

İstatistikler Resmi bilgiler Organizasyon ve hafta İngiltere Premier Ligi, 12. hafta Karşılaşma ve sonuç Manchester United — Brentford 0-4 Goller Callum Wilson (19', 32'), Kristoffer Ajer (82'), Kevin Schade (90+1') Kartlar Martinez (35'), Yoro (49'), Maguire (86') Puan durumu Brentford — 20 puan (5. sıra); Manchester United — 8 puan (19. sıra) Manchester United kadrosu Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez (Shaw, 46), Dorgu (Lacey, 70), Mainoo, Tielemans (Mount, 83), Fernandes, Diallo (Mbeumo, 46), Zirkzee (Cunha, 63) Brentford kadrosu Kelleher, Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter, Janelt, Ouattara (Carvalho, 87), Damsgaard (Jensen, 70), Anthony (Diouf, 87), Sangare, Wilson (Schade, 53)

Sizce Old Trafford'daki bu ağır mağlubiyet ve 19. sıraya gerilemenin ardından Manchester United'ı bu krizden ne kurtarabilir?

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