Mauricio Pochettino Manchester Unitedbaşındaki ilk maçında ağır bir yenilgi aldı. Ancak Arjantinli teknik adamı sadece takımının performansı değil, hakemlerin iki kritik pozisyondaki kararları da kızdırdı. Leny Yoro'nun oyundan atılmasını haksız olarak nitelendirdi ve maçın başında Manchester United lehine bir penaltı verilmesi gerektiğini vurguladı. “Maç 6. dakikada değişti” İngiltere Premier League11. hafta mücadelesinde Manchester Unitedkendi sahasında Liverpool'a 0-4 mağlup oldu. Bu karşılaşma, Pochettino için Manchester ekibinin başındaki ilk sınavdı. Maçın ardından Sky Sports'a röportaj veren Arjantinli teknik adam, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. “Çok acı verici. Hayal kırıklığına uğradım. Asıl sorun şu ki, maç 6. dakikada tamamen değişti. Şu an her şeyi tartışabilir ve açıklayabiliriz ama zarar çoktan verildi” dedi Pochettino. Teknik adam, oyuncuların da mağlubiyetten ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Takım üyelerine sakin kalmaları gerektiğini anlattığını söyledi. Aynı zamanda sahada daha dikkatli olunması, doğru kararlar verilmesi ve oyun kalitesinin artırılması gerektiğini kabul etti.

Pochettino, Yoro'nun kırmızı kartına tepki gösterdi Maçtaki en tartışmalı anlardan biri 8. dakikada yaşandı. Manchester Unitedsavunmacısı Leny Yoro, Liverpool forveti Alexander Isak ile girdiği ikili mücadele sonrası oyundan atıldı. Pochettino bu karara katılmadığını belirtti. Ona göre Yoro'nun rakibine faul yapma niyeti yoktu ve top zaten kaleciye doğru gidiyordu. “VAR görüntülerini tekrar izlediğimizde, Yoro'nun Isak ile çarpışma niyetinin olmadığını görebilirsiniz. Forvet, topun kaleciye gittiğini görünce biraz yavaşladı ve düştü. Futbol oynamış herhangi biri, o pozisyonda kırmızı kart olmadığını görür” dedi teknik adam. Pochettino 6. dakikadaki pozisyonu da hatırlattı Arjantinli teknik adam sadece Yoro'nun atılmasıyla yetinmedi. Maçın ilk dakikalarında Manchester United lehine bir penaltı verilmesi gerektiğini de vurguladı. Pochettino, Jota ve Mbeumo arasındaki pozisyonu Yoro'nun atıldığı pozisyonla kıyasladı. Ona göre bu iki duruma hakemler tarafından aynı kriterlerle yaklaşılmadı.