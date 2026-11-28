“Her zaman dürüstüm, en önemlisi bu. Yardımcılarımla birlikte Old Trafford'daki tüm personelin başarıya ulaşmak ve gelişmek için ne kadar çabaladığını görüyoruz. Bizi çok sıcak karşıladılar.

Görevimiz, oyuncularla aramızdaki güveni mümkün olan en kısa sürede sağlamlaştırmak. Oyun stratejimizi netleştirmeli ve sahaya yansıtmak istediğimiz fikirleri uygulamalıyız.

Burada sekiz gün geçirdikten sonra her şey yolunda mı diye sorarsanız, cevabım evet. Sadece gelişim için gereken zamandan bahsediyoruz” dedi Mauricio Pochettino.