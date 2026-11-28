Mauricio Pochettino Manchester United'daki ilk günlerini değerlendirdi
Manchester United teknik direktörü Mauricio Pochettino takımla geçirdiği ilk günler ve Old Trafford'daki atmosfer hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Arjantinli çalıştırıcı 13 Kasım tarihinde Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimini resmen devralmıştı.
“Bizi çok sıcak karşıladılar, şimdi oyuncularla güven inşa etme zamanı”
Kulübün resmi sitesine verdiği röportajda Old Trafford'daki çalışma ortamına değinen Pochettino, fikirlerini takıma aşılamak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti:
“Her zaman dürüstüm, en önemlisi bu. Yardımcılarımla birlikte Old Trafford'daki tüm personelin başarıya ulaşmak ve gelişmek için ne kadar çabaladığını görüyoruz. Bizi çok sıcak karşıladılar.
Görevimiz, oyuncularla aramızdaki güveni mümkün olan en kısa sürede sağlamlaştırmak. Oyun stratejimizi netleştirmeli ve sahaya yansıtmak istediğimiz fikirleri uygulamalıyız.
Burada sekiz gün geçirdikten sonra her şey yolunda mı diye sorarsanız, cevabım evet. Sadece gelişim için gereken zamandan bahsediyoruz” dedi Mauricio Pochettino.
Pochettino yönetimindeki ilk sonuçlar
Arjantinli teknik adam yönetiminde Kırmızı Şeytanlar şu ana kadar iki resmi maça çıktı:
Turnuva
Maç ve Sonuç
Kısa Detay
İngiltere Premier League
Liverpool — Manchester United 4:0
Mankunianlar farklı mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi
Manchester United — Sporting 2:2
Mücadele gollü beraberlikle sonuçlandı
Sizce Mauricio Pochettino Manchester United'ı krizden çıkarıp şampiyonluk yarışına geri döndürebilecek mi?
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