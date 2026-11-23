8. dakikadaki kırmızı kart ve ilk 13 dakikada gelen iki gol, maçın geri kalanının kaderini belirledi.

İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Liverpool ile Manchester United arasındaki mücadele, Merseyside temsilcisinin üstünlüğüyle geçti. Maçın hemen başında konuk ekip ciddi bir sorunla karşılaştı; Yoro 8. dakikada kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, kendi sahasında Manchester United'ı farklı mağlup etti. Merseyside ekibi 4-0'lık galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Konuk ekip ise karşılaşmanın 8. dakikasından itibaren 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Liverpool ikinci yarıda da durmadı

Devre arasından sonra da Merseyside ekibi baskılı oyununu sürdürdü. 66. dakikada Ngumoa skoru 3-0'a getirdi. 82. dakikada ise Munoz rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti: 4-0.

Manchester United maç boyunca kadroda bir dizi değişiklik yapsa da rakibinin baskısını durduramadı. Liverpool ise farklı galibiyeti tescilleyerek üç puanın sahibi oldu.

Premier Lig'de durum değişti

Bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkaran Liverpool, İngiltere Premier Lig puan durumunda 4. sıraya yükseldi.

Manchester United için ise bu mağlubiyet bir başka ağır sonuç oldu. Manchester ekibi 8 puanla 19. sırada kalmaya devam ediyor.

Liverpool — Manchester United 4:0

Goller:

10' — Szoboszlai

13' — Wirtz

66' — Ngumoa

82' — Munoz Kırmızı Kart:

8' — Yoro (Manchester United) Sarı Kart:

62' — Barcola (Liverpool)

Takımların ilk 11'leri

Liverpool: Alisson, van Dijk, Araujo (Gomez, 86), Barcola (Munoz, 72), Isak (Koumas, 86), Gakpo, Kerkez, Mac Allister (Nyoni, 72), Ngumoa (Frimpong, 82), Szoboszlai, Wirtz.

Manchester United: Lammens, Cunha (Zirkzee, 46), Dalot, de Ligt, Dorgu (Mazraoui, 65), Fernandes, Mainoo (Andrey Santos, 87), Martinez, Mbeumo (Maguire, 22), Tielemans (Mount, 65), Yoro.