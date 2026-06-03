Kübitler 1000 Kat Daha Güvenilir Oldu: Microsoft Majorana 2 İşlemcisini Tanıttı

San Francisco'da düzenlenen yıllık Build konferansında Microsoft, yeni nesil kuantum işlemcisi Majorana 2'yi tanıttı. Geliştiricilere göre, çip şirketin Discovery adlı yapay zeka platformu kullanılarak oluşturuldu ve tasarımında serta malzeme bileşiminde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni işlemci, önceki Majorana 1 sürümünün yerini aldı. Ixbt.com haber veriyor.

Microsoft Quantum Başkan Yardımcısı Chetan Nayak, Majorana 2'de daha kararlı bir topolojik faz oluşturmak için malzeme yığınının geliştirildiğini belirtti. Özellikle, ilk sürümde süper iletken olan alüminyum yerine kurşun kullanıldı. Ayrıca, yarı iletkenin aktif bölgesi indiyum arsenit ve indiyum arsenit-antimonit kombinasyonuyla güncellendi. Bu değişiklikler performansta belirgin bir artış sağladı.

Şirket uzmanlarının açıklamasına göre, yeni malzeme kombinasyonu kuantum bitlerini (kübitleri) kozmik radyasyon ve elektromanyetik parazitler dahil olmak üzere dış etkilere karşı daha iyi koruyor. Bu tür faktörler geleneksel olarak kuantum hesaplamalardaki en temel sorunlardan biri olagelmişti. Yeni mimariye geçiş sonucunda kübit güvenilirliği 1000 kat arttı.

Elde edilen başarılar, Microsoft'u teknoloji geliştirme planlarını gözden geçirmeye teşvik etti. Chetan Nayak'a göre, pratik bir kuantum bilgisayar oluşturma "yol haritası" yarı yarıya kısaltıldı ve şirket artık bu hedefe 2029 yılına kadar ulaşmayı planlıyor. Bu tür bilgisayarlar, günümüzün en güçlü süper bilgisayarları için imkansız olan sorunları çözebilecek.

Majorana 2 tanıtımıyla birlikte Microsoft, Discovery platformunu halka açık olarak başlattığını duyurdu. Bu ajan tabanlı yapay zeka, mühendislere yeni işlemciyi tasarlama ve yapı varyasyonlarını modelleme konusunda yardımcı oldu. Discovery sistemi, bilimsel araştırmaları otomatikleştirmek, büyük veri hacimlerini analiz etmek ve yeni malzemelerin geliştirilmesini hızlandırmak için tasarlanmıştır.