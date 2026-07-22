Samanyolu galaksisi geçmişte şiddetli bir çarpışma nedeniyle devrilmiş olabilir

·55·Teknoloji
Samanyolu galaksisi geçmişte şiddetli bir çarpışma nedeniyle devrilmiş olabilir

Birleşik Krallık'taki Durham Üniversitesi'nden astronomlar, Samanyolu galaksisinin tarihi hakkında şaşırtıcı bir keşif duyurdular. Araştırmalara göre, yaklaşık 10-11 milyar yıl önce galaksimiz başka bir büyük galaksiyle çarpıştı ve bu olay tüm yapısını değiştirdi. Bu kozmik felaketin o kadar güçlü olduğu tahmin ediliyor ki, galaksi diskinin neredeyse 90 derece döndüğü düşünülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilim insanları, Gaia-Enceladus adı verilen antik bir galaksiyle yaşanan çarpışmanın sonuçlarını bilgisayar ortamında modelleyerek bu sonuca ulaştılar. Daha önce Gaia uzay teleskobu, galaksimizin kenarındaki yıldızların anormal yörüngelerine dayanarak bu çarpışmanın izlerini bulmuştu. Ancak yeni araştırmalar, bu olayın ölçeğinin daha önce düşünülenden çok daha geniş olduğunu gösteriyor.

Evrendeki devasa dönüş

Durham Üniversitesi araştırmacısı Kirill Batrakov'a göre, bu çarpışma sadece yeni yıldızların oluşumuna değil, aynı zamanda Samanyolu diskinin uzaydaki konumunun değişmesine de neden oldu. Bu, galaksideki çoğu yıldızın geçmişte merkez çevresinde tamamen farklı bir yörüngede hareket ettiği anlamına geliyor. Bu keşif, evrenin evrimini anlamada yeni bir sayfa açıyor.

Bilgisayar simülasyonu, antik diskin tam olarak bu şekilde dönmesinin Samanyolu'nun mevcut yapısını en mantıklı şekilde açıkladığını gösterdi. Bu model, uydu galaksilerin konumuyla uyumlu olup, dış galaktik haledeki yıldızların neden anormal derecede yavaş döndüğüne dair cevaplar sunuyor.

Galaksi evriminin olağan bir aşaması

NASA verilerine göre, galaksi çarpışmaları evrende nadir bir olay değil, aksine gelişimlerinin olağan bir aşamasıdır. Gözlemlenen her dört galaksiden biri, en az bir kez böyle büyük bir "kaza" yaşamıştır. Bu tür çarpışmalar galaksinin şeklini tamamen değiştirebilir, milyarlarca yıldızı yeniden dağıtabilir ve yeni yıldız oluşum sürecini hızlandırabilir.

Bilim insanları, bu yeni sonuçların sadece Samanyolu'nun değil, evrendeki diğer sarmal galaksilerin oluşum tarihini de daha net bir şekilde yeniden yapılandırmaya yardımcı olacağına inanıyor. Bu araştırma, içinde yaşadığımız evren köşesinin ne kadar karmaşık ve dinamik bir geçmişe sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SamanyoluAstronomiEvrenNASAGalaksi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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