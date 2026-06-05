Rus operatörler bazı hizmetleri VPN'siz açmayı tartışıyor

·65·Teknoloji
Rus operatörler bazı hizmetleri VPN'siz açmayı tartışıyor

Rusya'nın 'Beeline' ve T2 iletişim operatörleri, hükümetle birlikte ülkenin mevzuatını ihlal etmeyen VPN hizmetleri için kısıtlamaları yumuşatma imkanlarını değerlendiriyor. Bu konuda 'VimpelCom' ('Beeline' markası) Genel Müdürü Sergey Anokhin bilgi verdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anokhin'in sözlerine göre, konu izin verilen VPN hizmetlerinin resmi federal listesini oluşturmak değil, şu anda Rusya'da yalnızca VPN üzerinden çalışan bazı kaynaklara erişimi açma mekanizması hakkında. Bunlar arasında sinir ağları ve eğlence platformları, piyasadan çekilen ancak yasayı ihlal etmeyen hizmetler de var.

'Beeline' yöneticisi, bu modelin birkaç kurumla tartışıldığını ve fikrin desteklendiğini vurguladı. Bu özelliğin yakın zamanda bazı tarife planlarına eklenmesi planlanıyor. Bu durumda kullanıcıdan ayrı bir uygulama yüklemesi veya VPN'i manuel olarak açması istenmeyecek; sistem tarifenin bir parçası olarak otomatik çalışacak.

T2 operatörü de bu girişim üzerinde tüm büyük iletişim operatörlerinin çalıştığını doğruladı. Şirket, aboneler için kısıtlamaların sonuçlarını en aza indirmekteninterested olduğunu belirtti. Şu anda birçok kullanıcı ChatGPT ve diğer uluslararası teknoloji platformlarını kullanırken zorluklarla karşılaşıyor.

VPNBeelineTeknolojiRusyaİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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