Rusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyor

Rusya'nın 'Beeline' operatörü ve 'Byuro 1440' şirketi, 2026 yılının sonbaharında uydu iletişimi testleri yapmayı planlıyor. Projeyle ilgili bilgiler St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında duyuruldu. Ixbt.com haber veriyor.

Beeline'ın genel müdürü Sergey Anokhin'in sözlerine göre, uydu iletişim kanalları, geleneksel telekomünikasyon altyapısının inşasının ekonomik olarak karlı olmadığı bölgelerde kullanılacak. Bu durum, öncelikle fiber optik hat döşemenin yüksek maliyet gerektirdiği uzak bölgeleri ilgilendiriyor.

'Xs Holding'in yöneticisi Aleksey Şelobkov'un belirttiğine göre, uydu takımı sadece ulaşımı zor bölgelere internet sağlamakla kalmayıp, yedek iletişim kanalı olarak da görülüyor. Bu yaklaşım, ağ altyapısının istikrarını artırmaya ve kritik tesisler için riskleri azaltmaya hizmet ediyor.

'Byuro 1440' şu anda düşük yörüngeli uydular aracılığıyla veri iletim sistemi oluşturma üzerinde çalışıyor. Gelecekte bu sistemin ülke genelinde geniş bant iletişim sağlaması ve mevcut karasal telekom altyapısını tamamlaması bekleniyor.