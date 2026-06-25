Amazon, Hindistan'daki yapay zeka altyapısı için 13 milyar dolar ayırıyor

·5·Teknoloji
Amazon, Hindistan'daki yapay zeka altyapısı için 13 milyar dolar ayırıyor

ABD'li teknoloji devi Amazon, Hindistan'daki yapay zeka (AI) ve bulut teknolojileri ekosistemini genişletmek için ek 13 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bu miktar, 2030 yılına kadar ülkedeki dijital altyapının geliştirilmesine yönlendirilecek. Karar, Amazon CEO'su Andy Jassy ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşmenin ardından alındı. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni yatırım paketi, temel olarak Amazon Web Services (AWS) biriminin Mumbai ve Haydarabad şehirlerindeki veri merkezlerinin (data-center) kapasitesini artırmaya hizmet edecek. Bu, Amazon'un son üç yıl içindeki üçüncü büyük mali taahhüdüdür. Şirketin Hindistan'a yapmayı planladığı toplam yatırım miktarı artık 48 milyar dolara ulaştı.

Küresel teknoloji yarışı ve Hindistan'ın rolü

Amazon'un bu adımı, küresel teknoloji devleri arasında Hindistan'ı bir yapay zeka merkezine dönüştürme konusundaki rekabetin şiddetlendiğini gösteriyor. Daha önce Microsoft 2029'a kadar 17,5 milyar dolar, Google ise AI hub ve altyapısı için 15 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Hindistan hükümeti de yabancı bulut hizmet sağlayıcıları için vergi teşvikleri getirerek yatırımları aktif olarak çekiyor.

Uzmanlara göre, bu tür büyük yatırımlar sadece yeni binaların inşasını değil, aynı zamanda uzun vadeli operasyonel maliyetleri ve yüksek teknolojili iş imkanlarının yaratılmasını da kapsıyor. Hindistan, devasa nüfusu ve hızla gelişen dijital ekonomisiyle, AI ürünlerini desteklemek için gerekli olan hesaplama altyapısı için ideal bir alan haline geliyor.

Lojistik ve perakende ağının genişlemesi

Sadece bulut teknolojileriyle sınırlı kalmayan Amazon, kendi iç perakende ve lojistik ağını da güçlendiriyor. Şirket, bu yıl 20'den fazla büyük ayıklama merkezi ve 100'den fazla teslimat noktası açmayı planlıyor. Ayrıca, Amazon Now hızlı teslimat hizmetinin ülkenin 300'den fazla şehir ve kasabasında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bu konuda Amazon, yerel ve uluslararası rakiplerle ciddi bir mücadele yürütüyor. Pazarın hızlı ticaret segmentinde şu şirketler temel rakipler olarak görülüyor:

  • Blinkit (Eternal sahipliğindeki hizmet);
  • Swiggy'nin Instamart projesi;
  • Zepto girişimi;
  • Flipkart (Walmart bünyesindeki dev).
Ek olarak, Flipkart'ın da 2026 sonuna kadar ülke genelinde 1500 küçük lojistik merkezi açmayı hedeflediği belirtiliyor. Amazon tarafından yapılan yeni yatırımlar, şirketin bu şiddetli rekabette konumunu güçlendirmesine olanak tanıyacak.

AmazonHindistanYapay ZekaAWSYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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